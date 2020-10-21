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Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde pazar yerine girişlerine kısıtlama getirildi.
 21 Ekim 2020 10:22
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Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulaş riskinin arttığı 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına karar verilmiştir. Salgınla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın akşam 15.00'ten sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanması kararlaştırılmıştır."

Anadolu Ajansı
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