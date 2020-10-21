Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı
|21 Ekim 2020 10:22
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgınıyla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulaş riskinin arttığı 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına karar verilmiştir. Salgınla mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın akşam 15.00'ten sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanması kararlaştırılmıştır."
65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın;KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ (@TCkahramanmaras) October 21, 2020
️ 07.00 - 10.00 ile 17.00 - 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına,
️ Saat 15.00ten sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir.#SağlıkİçinHepimizİçin pic.twitter.com/sqe09iOygq
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