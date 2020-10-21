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Bakanlığa en çok sorulan virüs soruları

Sağlık Bakanlığı vatandaşın COVID-19 ile ilgili sorduğu soruları derledi. "Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten korona bulaşır mı? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?" soruları dikkat çekti
 21 Ekim 2020 10:26
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Bakanlığa en çok sorulan virüs soruları

Sağlık Bakanlığı vatandaşın COVID-19 ile ilgili sorduğu soruları derledi. "Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten korona bulaşır mı? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?" soruları dikkat çekerken verilen yanıtlar da şöyle oldu:

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre:

1) Burnu tuzlu suyla yıkamak COVID-19'dan korur mu?

Faydası olacağı düşünülmemektedir.

2) Sirke kullanmak koronavirüsten korur mu?

Sirke kullanmanın virüsten koruduğuna bir kanıt yok.

3) Neden koronavirüs hastasına temas eden kişinin karantina süresi 14 gün iken koronavirüs hastasının izolasyon süresi 10 günde bitiyor?

İzolasyon ve karantina süreleri, hastalığa ait yeni bilimsel veriler, DSÖ, ECDC ve CDC'nin önerileri göz önünde bulundurularak düzenlenir. Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması önemlidir. Ancak bir kişide hastalık çıktıktan sonra virüsün atılım süresi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Koronavirüs hastasının izlem süreleri sabit olmayıp hastalığın şiddetine göre 10 gün, 14 gün veya 20 gün olarak değişir.

3) Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim?

Hayır. Filyasyon çalışmaları sırasında sağlık personeli, testi pozitif çıkan kişi ile görüştükten sonra temaslıları belirler. Temaslı olarak ismi bildirilen bireylerle iletişim kurularak temasın doğruluğu onaylatılır. Daha sonra isim sisteme girilir ve sonrasında silinemez.

4) İzolasyon süremin sonunda test sonucum pozitif çıktı. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulamalıyım?

Genel sağlık durumunuzun iyi olması durumunda ek bir tedavi uygulanmaz. Ancak, şikayetleriniz artarak devam ediyorsa tekrar sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

5) Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?

Hayır. Sağlık ihtiyaçlarınız için her zaman sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz. Sağlık kuruluşuna varsa özel aracınızla gitmeli, yoksa 112 acil sağlık ekiplerinden yardım almalısınız.

6) İzolasyon ya da karantina süremi tamamlayacağım adreste, aynı il içerisinde olmak koşuluyla değişiklik yapabilir miyim?

Adres değişikliği yapmak, temasa sebep olacağı için uygun bulunmaz. Ancak yaşlı ya da çocuklar gibi bakıma muhtaç durumdaki kişiler için mümkün olan en az temasla ilçe sağlık yönetimleriyle görüştükten sonra adres değişikliği yapılabilir.

7) COVID-19 sivrisinekten bulaşır mı?

Şu ana kadar sivrisinek yoluyla insanlara bulaşan bir COVID-19 vakası bildirimi olmamıştır.

8) COVID nedeniyle ölmüş bir kişinin cenazesine gideceğim. Ölen kişiden bana hastalık bulaşır mı?

COVID-19 hastası öldükten sonra hastalık bulaştırmaz, ancak cenaze törenleri kalabalık ortam olduğu için cenazeye katılan diğer kişilerden hastalık bulaşabilir.

9) Koronavirüs hastası anneden emzirirken bebeğine hastalık bulaşır mı?

Emzirmek, bebeğin büyümesi ve gelişmesi için önceliklidir. Bu nedenle annenin bebeğini emzirmeye devam etmesi önerilir. Ancak anne hasta olduğu dönemde bebeğini emzirmeden önce ellerini yıkamalı, maskesini takmalı ve meme başı temizliği yapmalıdır. Sonrasında bebeğini güvenle emzirebilir. Eğer korona nedeniyle ilaç kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeniz önerilmez. İlaç kullandığınız süre içinde sütünüzü sağın ve dökün, ilaç tedaviniz bittikten sonra emzirmeye devam edebilirsiniz."
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