Kocaeli'de 'radyoaktif' ibareli kapsülde radyoaktif madde bulunamadı
|21 Ekim 2020 10:27
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üzerinde "radyoaktif" yazan kapsül bulunması üzerine inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bir iş merkezinde üzerinde "radyoaktif" ibare olan kapsül gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri sevk edildi.
Özel koruyucu kıyafet giyen ekipler, iş merkezinde geniş güvenlik önlemi alarak, ölçüm cihazlarıyla kapsülde ve bulunduğu alanda inceleme yaptı.
İncelemede, kapsülün boş olduğu ve herhangi bir kimyasal ya da radyoaktif etkiye neden olmadığı belirlendi.
Polis, kapsülün kim veya kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.
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