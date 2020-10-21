Bakan Selçuk'tan kahvaltı uyarısı
|21 Ekim 2020 10:31
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Selçuk, twitinde okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Diye velileri uyardı
İşte Bakan Selçuk'un twiti:Sevgili Velilerimiz,Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen.
Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.
Sevgili Velilerimiz,Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 21, 2020
Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.
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