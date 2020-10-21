Bakan Selçuk'tan kahvaltı uyarısı

Selçuk, twitinde okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Diye velileri uyardı

İşte Bakan Selçuk'un twiti:Sevgili Velilerimiz,Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen.

Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.