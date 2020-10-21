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Türkiye'de her 3 çalışanın 2'si işini kaybetme korkusu yaşıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 27 ülkede yaptığı araştırmaya göre halen bir işi olan insanların yarısından fazlası önümüzdeki 12 ay içinde işini kaybetmekten korkuyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 64'e çıkıyor
 21 Ekim 2020 10:50
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Türkiye'de her 3 çalışanın 2'si işini kaybetme korkusu yaşıyor

Uluslararası kuruluşlar, dünya ekonomisini felç eden koronavirüs döneminde ülkelerin uyguladığı ekonomik tedbirlerin iflasları ötelediğini, zombi şirketlerin sayısının çoğaldığını öngörüyor. İflasların önemli bir kısmının 2020 yılı sonunda ve 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla işini kaybetme endişesi en az koronavirüs korkusu kadar çalışanları etkisi altına almış durumda.

8. sıradayız

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) adına yürütülen yeni bir araştırmaya göre, çalışan yetişkinlerin yarısından fazlasının (yüzde 54) önümüzdeki 12 ay içinde işlerini kaybedeceklerinden korkuyor. 27 ülkede yapılan ankete göre, Türkiye'de ise her 3 çalışanın 2'si endişeli olduğunu dile getiriyor. Araştırma şirketi Ipsos'un 27 ülkeden 12 bin çalışanla yaptığı araştırmaya göre, işini kaybetme korkusu yaşayanların yüzde 17'si "çok endişeli", yüzde 37'si ise "biraz endişeli" olduğunu ifade ediyor. Yapılan ankete göre, Türkiye'de ise çalışanların yüzde 64'ü işini kaybetme endişesi korkusu yaşıyor. Bu oranla Türkiye, 27 ülke arasında endişenin en yüksek olduğu 8'inci ülke.

En kaygısız Almanlar

Araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 19'u 'çok endişeli', yüzde 45'i 'biraz endişeli' olduklarını ifade etti. Çalışanların yüzde 26'sı 'çok endişeli olmadıklarını', yüzde 10'u ise 'hiç endişe duymadıklarını' söyledi.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, önümüzdeki 12 ay içinde iş kaybı endişesi olanların oranı Rusya'da yüzde 75, İspanya'da yüzde 73 ve Malezya'da yüzde 71 düzeyine çıkıyor. Almanya'da ankete katılanların sadece yüzde 26'sı önümüzdeki 12 ayda işini kaybetme korkusu yaşarken, endişenin en az olduğu diğer ülkeler arasında İsveç (yüzde 30), Hollanda (yüzde 36) ve Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 36) yer alıyor. Araştırmaya göre, çalışanların üçte ikisi mevcut işverenleri aracılığı ile geleceğin işleri için kendilerini geliştirebileceklerini söylüyor. 27 ülkede yeni becerileri mevcut işinde geliştirebileceklerini söyleyenlerin en yaygın olduğu üç ülke ise sırasıyla İspanya (yüzde 86), Peru (yüzde 84) ve Meksika (yüzde 83).

İflaslar artacak

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) çalışmasına göre, ekonomideki küçülmeyle birlikte aynı oranda iflaslar da artıyorsa işsizlik 3 kat daha fazla oluyor. Yeni firmaların iflas edenlerin yerini alması ise 2-3 yılı buluyor. BIS eylülde yayımladığı "Zombi Şirketler: Anatomisi ve Yaşam Döngüsü" başlıklı raporunda, 1980'li yıllarda toplamdaki payı yüzde 4 olan zombi şirketlerin oranının 2017 yılına gelindiğinde yüzde 15'e yükseldiğini vurguluyor.

Raporda,

"Kovid-19 resesyonunda beklenen iş başarısızlıkları dalgasının kısmen politika desteği nedeniyle henüz gerçekleşmediği ancak ekonomilerdeki küçülme ile birlikte iflasların da artacağı vurgulanıyor. İflasların iş gücü piyasaları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu kaydeden BIS uzmanlarına göre, milli gelirdeki düşüşe iflaslar da benzer büyüklükte bir artışla eşlik ederse, işsizlik üç kat daha artıyor. Genç, dinamik firmaların çıkanların yerini aldığı doğal yenilenme süreci ise 2 ila 3 yıl sürüyor"

ifadelerine yer verildi.
Sözcü
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