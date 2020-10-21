Konya'da 14 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü
|21 Ekim 2020 10:52
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Konya'da tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklanan Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta çalıştığı terzi dükkanına giden Vail El-Mansur (14) dün tartıştığı kişilerle karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine El-Mansur, karşı gruptaki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sırtından bıçaklandı.
Zanlıların kaçmasının ardından El-Mansur, biraz yürüdükten sonra aynı sokakta bir büfenin önünde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan El-Mansur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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