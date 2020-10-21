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TOKİ: O araziyi Antalya BB konut alanına çevirdi

TOKİ medyada yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Millet Bahçesi olarak tahsis edilen araziye konut yapıldığı iddialarına ilişkin olarak, imar planlamasının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak konut alanına dönüştürüldüğü, ayrıca arazinin metrekare olarak da hiçbir zaman Millet bahçesi olarak yapıma uygun olmadığı belirtildi.
 21 Ekim 2020 11:02
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TOKİ: O araziyi Antalya BB konut alanına çevirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Antalya Konyaaltı Arapsuyu'nda bulunan arazinin konut alanı olarak planlanmasında, Bakanlığın ve İdarenin herhangi bir dahli olmadığı bildirdi.

TOKİ'den, son günlerde bazı basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan Antalya Konyaaltı Arapsuyu'nda bulunan araziye ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Haberlere konu olan iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Habere konu taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesince yapılan imar planı ve imar uygulaması sonrası konut alanı olarak planlanmıştır. Planlamada, İdaremizin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın herhangi bir dahli yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçeleri projeleri İdaremizce, Bakanlığımız adına yapılmakta olup, inşa edilen Millet Bahçeleri ve bazı Kentsel Dönüşüm projeleri karşılığında, Hazineye ait arsa ve araziler mahsuplaşma kapsamında idaremize devredilmektedir. Söz konusu arsa da bu şekilde mülkiyetimize geçmiştir. Ayrıca bu taşınmaz üstünde millet bahçesi yapımı, planında da görülebileceği üzere hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi alan büyüklüğü de millet bahçesi inşası için yeterli değildir.

İlgili taşınmazın satışı mevzuata uygun olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli ilanlar yapılarak, 3 kez açık artırmayla satışa sunulmuştur. İlk 2 açık artırmada teklif gelmemiş, 3'üncü kez yapılan açık artırmada teklif gelmiş ve satış işlemi gerçekleşmiştir. Taşınmaz ile ilgili durum bu şekildeyken, yapılan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri önemle rica edilir."
Anadolu Ajansı
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