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2020 DGS kaydını yapamayan adaylar bir hak daha verildi

2020 DGS Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru
 21 Ekim 2020 11:11
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2020 DGS kaydını yapamayan adaylar bir hak daha verildi

2020 DGS Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında; 2020 YKS ile yerleşen öğrencilerde olduğu gibi, 2020 DGS yerleştirme işlemleri sonucunda;

Bir yükseköğretim kurumuna yerleşen/yerleşecek olan ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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