Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 140 evde karantina uygulanmaya başlandı
|21 Ekim 2020 11:13
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