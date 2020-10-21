1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Instagram'ın güvenlik açığını bulan genç 10 bin dolar ödül kazandı

Sakarya'da yaşayan Türkmenistanlı Almaz Seidov, sosyal paylaşım platformu Instagram'ın güvenlik açığını bulunca, durumu bildirdiği firma tarafından 10 bin dolar ödüle layık görüldü.
 21 Ekim 2020 11:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sakarya'da yaşayan Türkmenistanlı Almaz Seidov, sosyal paylaşım platformu Instagram'ın güvenlik açığını bulunca, durumu bildirdiği firma tarafından 10 bin dolar ödüle layık görüldü.Üniversite öğrencisi Seidov, Instagram'da hesabını kurtarabilmek için başka bir kullanıcı adını deneyerek giriş yapmaya çalıştı.

Başka bir kullanıcı adı girerek şifre yenile bölümünden hesaba giriş yapabilen Seidov, paylaşım sitesinin güvenlik açığı olduğunu fark edince bu konuda araştırma yapmaya başladı.Seidov, araştırmaları sonucunda bu güvenlik açığının bir an önce kapatılması gerektiğini düşünerek, istediği hesaba giriş yapabildiğini ilgili paylaşım sitesine bildirdi.

Soysal paylaşım sitesinin, güvenlik açığını kabul etmesi üzerine Almaz Seidov, firma tarafından teşekkür mailinin yanı sıra 10 bin dolarla ödüllendirildi."İnsanların sosyal medya hesaplarını güvenli kullanmaları için çalışmalar yapıyorum"Almaz Seidov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay yaptığı çalışmalar neticesinde Instagram'daki güvenlik açığını bulduğunu söyledi.

İnsanların hesaplarının zarar görmemesi için durumu ilgili firmaya bildirdiğini ifade eden Seidov, "Instagram mobil uygulamasında 'şifremi unuttum' butonundan başka birinin kullanıcı hesabını girerek istediğim hesaba girebildiğimi fark ettim. Bu durumu kanıtlayabilmek için zarar vermeden bazı ünlülerin, futbolcuların hesaplarına giriş yaptım fakat bunu hesaplara zarar vermeden yaptım, sadece durumu kanıtlamak adına." diye konuştu.

Keşfettiği güvenlik açığını Instagram'a bildirdiğini kaydeden Almaz Seidov, "Durumun kabul edilmesiyle bana teşekkür maili ve 10 bin dolar ödül verildi. Sosyal medya kullanıcılarının zarar görmemesi adına sosyal platformlarda bu açıkları bulup kapattırmaya çalışıyorum. İnsanlar hesaplarını daha güvenli bir şekilde kullansınlar diye." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye, ülke uzantılı alan adı kullanımında dünya lideri
20 Ekim 2020 19:27		 Türk Telekom internet kesintisi yaşanacak 8 ili açıkladı
20 Ekim 2020 12:30
'Trendyol'dan, kredi kartı bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
20 Ekim 2020 12:04		 Twitter'daki erişim sorununun nedeni belli oldu
16 Ekim 2020 11:53
YouTube'den 'Covid-19 aşısı' kararı
15 Ekim 2020 10:28		 Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
14 Ekim 2020 11:21
Microsoft'tan flaş açıklama: Büyük çaplı siber saldırı engellendi
13 Ekim 2020 03:34		 Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi
03 Ekim 2020 21:32
33 internet sitesine erişim engellendi
28 Eylül 2020 19:24		 Acun Ilıcalı'dan dijital yayın platformu: Exxen
26 Eylül 2020 01:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası11:58 - Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu11:55 - Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak11:53 - Morgda cenaze beklerken külçe altınları çalındı11:47 - 'Gençlik aşısı' adı altında cildine işlem yapılan genç kadından suç duyurusu11:46 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
11:44 - Grip aşısı için 5 puan şartı11:36 - Tahir Elçi'nin öldürülmesi hakkında yargılama başladı11:35 - 'Mesleki eğitim kurslarından yararlananların sayısı 28 bini geçti'11:31 - Eski başbakan ve bakanların mezar taşları yenileniyor11:30 - Kadıköy'de laf atma cinayetinde milli kick boksçuya müebbet hapis11:29 - Adnan Oktar örgüt evinde fosil ele geçirildi
11:23 - Instagram'ın güvenlik açığını bulan genç 10 bin dolar ödül kazandı11:22 - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 13 günde 67 kişi öldü11:21 - Gram altın 484 lira seviyelerinde11:18 - Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı11:14 - Kovid-19 yoğun bakımdaki çalışma şartlarını da değiştirdi
11:13 - Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE ajanı yakalandı
BAE'li ajan darbe raporu hazırlamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fena etmek 1
ertem şener'in oğlunu fransız lisesi'ne göndermesi 2
27 yıl sonra okunan ezan 2
garry rodrigues'in sözleşmesinin feshedilmesi 1
mevsim 2
öğretmenim bugün canlı ders var mı 3
fiskos etmek 2
kadıköy durak büfe 1
kova burcu 1
gattın garıştırdın 2
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Akkuş Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam