Instagram'ın güvenlik açığını bulan genç 10 bin dolar ödül kazandı
|21 Ekim 2020 11:23
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Sakarya'da yaşayan Türkmenistanlı Almaz Seidov, sosyal paylaşım platformu Instagram'ın güvenlik açığını bulunca, durumu bildirdiği firma tarafından 10 bin dolar ödüle layık görüldü.Üniversite öğrencisi Seidov, Instagram'da hesabını kurtarabilmek için başka bir kullanıcı adını deneyerek giriş yapmaya çalıştı.
Başka bir kullanıcı adı girerek şifre yenile bölümünden hesaba giriş yapabilen Seidov, paylaşım sitesinin güvenlik açığı olduğunu fark edince bu konuda araştırma yapmaya başladı.Seidov, araştırmaları sonucunda bu güvenlik açığının bir an önce kapatılması gerektiğini düşünerek, istediği hesaba giriş yapabildiğini ilgili paylaşım sitesine bildirdi.
Soysal paylaşım sitesinin, güvenlik açığını kabul etmesi üzerine Almaz Seidov, firma tarafından teşekkür mailinin yanı sıra 10 bin dolarla ödüllendirildi."İnsanların sosyal medya hesaplarını güvenli kullanmaları için çalışmalar yapıyorum"Almaz Seidov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay yaptığı çalışmalar neticesinde Instagram'daki güvenlik açığını bulduğunu söyledi.
İnsanların hesaplarının zarar görmemesi için durumu ilgili firmaya bildirdiğini ifade eden Seidov, "Instagram mobil uygulamasında 'şifremi unuttum' butonundan başka birinin kullanıcı hesabını girerek istediğim hesaba girebildiğimi fark ettim. Bu durumu kanıtlayabilmek için zarar vermeden bazı ünlülerin, futbolcuların hesaplarına giriş yaptım fakat bunu hesaplara zarar vermeden yaptım, sadece durumu kanıtlamak adına." diye konuştu.
Keşfettiği güvenlik açığını Instagram'a bildirdiğini kaydeden Almaz Seidov, "Durumun kabul edilmesiyle bana teşekkür maili ve 10 bin dolar ödül verildi. Sosyal medya kullanıcılarının zarar görmemesi adına sosyal platformlarda bu açıkları bulup kapattırmaya çalışıyorum. İnsanlar hesaplarını daha güvenli bir şekilde kullansınlar diye." ifadelerini kullandı.
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