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Tahir Elçi'nin öldürülmesi hakkında yargılama başladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı sonucu eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılanmasına başlandı
 21 Ekim 2020 11:36
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı sonucu eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin, 3'ü polis memuru 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşma devam ediyor.

- İstenilen ceza

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi, hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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