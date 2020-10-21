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Morgda cenaze beklerken külçe altınları çalındı

Adana'da, hayatını kaybeden yakınlarının cenazesini almak için morgda bekleyen çiftin otomobillerinde bıraktıkları yaklaşık 300 bin lira değerinde 574 gram külçe altını çaldığı gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı
 21 Ekim 2020 11:53
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Morgda cenaze beklerken külçe altınları çalındı

Ankara'da ikamet eden Emre Ç. (39), hayatını kaybeden kayınvalidesi Çiğdem Ülgener'in cenazesini teslim almak için eşi Ayşegül Ç. (38) ile Adana'ya gitti.

574 GRAM KÜLÇE ALTINI DA YANLARINA ALDILAR

Çift, evlerinde güvende olmayacağını düşünerek yanlarına aldığı 574 gram külçe altını, hastaneye geldiklerinde çantayla otomobillerinin bagajında bırakıp cenazenin bulunduğu morga gitti.

Bir süre sonra araçlarının yanına dönen çift, otomobillerinin sol arka camın kırık olduğunu ve bagajdaki altınlarının çalındığını fark etti.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, çiftin otoyolda mola verdikleri andan itibaren bir otomobildeki üç şüpheli tarafından takibe alındığını belirledi.

ZANLILAR TESPİT EDİLDİ

Ekipler, görüntülerden zanlıların Tuncay A. (33), Onur Ç. (24) ve Suat K. (21) olduğunu tespit etti.

Tuncay A. merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Onur Ç. Mersin'de, Suat K. ise Hatay'da yakalandı.

75 BİN LİRAYA DA EL KONULDU

Tuncay A.'nın evinde bulunan 75 bin liraya da el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiği ancak hırsızlık olayıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdükleri öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, çiftin araçlarını hastanenin açık otoparkına bırakması, bir süre sonra şüphelilerin de otomobille buraya gelmesi, daha sonra ellerinde çantayla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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