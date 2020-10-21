1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği corona virüs aşısı, Faz 3 çalışmaları kapsamında Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
 21 Ekim 2020 11:55
+Aa- Yazdır
Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak

Çin'de geliştirilen corona virüs aşısının ardından ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği corona virüs aşısının da Türkiye'deki gönüllü uygulamaları başlıyor.

Aşı, Türkiye'de yine Hacettepe Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 9 merkezde 550'ye yakın gönüllüye uygulanacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yarın başlayacak gönüllü uygulaması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde 70-80 civarında kişiye aşılama yapılacağını belirtti.

Prof. Dr. Akova, daha önce aşı olmak isteyen gönüllülere randevu verdiklerini ve günde 5 ila 10 arasındaki kişiye aşılama yapacaklarını söyledi. Prof. Dr. Murat Akova, aşının iki doz halinde verileceğini bildirerek "İlk aşıdan 21 gün sonra ikinci aşı yapılacak ve daha sonra gönüllüler izlenecek. Bir yandan aşının etkinliğine bakılırken diğer yandan güvenilirliğine bakılacak. Hastalık geliştirip geliştirmediklerine bakılacak ve bu kişiler 1 yıl takip edilecek" dedi.

'DÜNYA GENELİNDE 35 BİN KİŞİYE UYGULANDI'

Prof. Dr. Akova, Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de 25 merkezde gönüllü uygulamaları devam eden Covid-19 aşısının toplamda 13 bin kişiye uygulanacağını hatırlatarak, "Burada hedeflediğimiz gönüllü sayısı diğer aşıya kıyasla daha düşük. Türkiye genelinde yaklaşık 500-550 gönüllü aşılanacak. Bizim merkezimizde de 70-80 civarında bir rakam olacak. Bunların yarısına gerçek aşı yarısına ise boş aşı yapılacak. Gönüllü olarak başvuran sağlık çalışanı olanlar da var ama olmayanlar da var. Zaten bununla ilgili şu anda bir liste var elimizde. Biz daha önce tespit etmiştik bunları. Randevu saatlerinde gelip aşılarını olacaklar. Kasım ayının üçüncü haftası herkesin aşıları bitmiş olacak. Bu aşı dünyada 35 bin kişide kullanıldı. Şimdiye kadar bildirilen ciddi bir yan etki ortaya çıkmadı" diye konuştu.

'AŞI OLANLARDAN HENÜZ COVİD'E YAKALANAN YOK'

Prof. Dr. Murat Akova, Çin aşısıyla ilgili ise 2 merkez dışında 23 merkezde aktif gönüllü kayıtlarının devam ettiğini kaydederek, "Yakın zamanda sağlık çalışanları dışında kalan halktan gönüllüleri de alabileceğimizi umuyoruz. Şu ana kadar gayet güzel gitti. Ufak tefek basit yan etkiler oldu. Şu ana kadar aşı uygulanıp da henüz Covid'e yakalanan yok. Henüz erken; ama ikinci dozlar yapılalı kısa süre oldu. Genel olarak aşının koruyuculuğu ikinci doz yapıldıktan belli bir süre sonra, 14 gün ve daha sonrasında bekliyoruz antikorun yükselmesini, tabii daha sonradan da olabilir. Dolayısıyla aşı olanları takip edeceğiz. Hastalık belirtisi gösterenler olursa onlara bakılacak, kontrol edilecek ve hangisi boş aşı hangisi aşı yaptırmış belirlenecek" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
21 Ekim 2020 11:58		 Grip aşısı için 5 puan şartı
21 Ekim 2020 11:44
Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı
21 Ekim 2020 11:18		 Kocaeli'de 'radyoaktif' ibareli kapsülde radyoaktif madde bulunamadı
21 Ekim 2020 10:27
Kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü
21 Ekim 2020 10:21		 Taksim Meydanı için oylama yapılan 3 proje
21 Ekim 2020 09:00
Kansere karşı akıllı nano ilaç
21 Ekim 2020 08:48		 Karantinada olması gereken kişi nişan töreninde yakalandı
21 Ekim 2020 08:21
Dişleri fırçalamak, koronavirüse karşı koruyucu olabilir
21 Ekim 2020 08:05		 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı
21 Ekim 2020 07:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:01 - Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası11:58 - Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu11:55 - Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak11:53 - Morgda cenaze beklerken külçe altınları çalındı11:47 - 'Gençlik aşısı' adı altında cildine işlem yapılan genç kadından suç duyurusu11:46 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
11:44 - Grip aşısı için 5 puan şartı11:36 - Tahir Elçi'nin öldürülmesi hakkında yargılama başladı11:35 - 'Mesleki eğitim kurslarından yararlananların sayısı 28 bini geçti'11:31 - Eski başbakan ve bakanların mezar taşları yenileniyor11:30 - Kadıköy'de laf atma cinayetinde milli kick boksçuya müebbet hapis11:29 - Adnan Oktar örgüt evinde fosil ele geçirildi
11:23 - Instagram'ın güvenlik açığını bulan genç 10 bin dolar ödül kazandı11:22 - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 13 günde 67 kişi öldü11:21 - Gram altın 484 lira seviyelerinde11:18 - Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı11:14 - Kovid-19 yoğun bakımdaki çalışma şartlarını da değiştirdi
11:13 - Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
MİT'ten nefes kesen operasyon: BAE ajanı yakalandı
BAE'li ajan darbe raporu hazırlamış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalp 1
bim mağazalarının cuma namazı vakti kapalı olması 2
hastane başvuruları iki kat arttı 2
kitap okumak 3
ersin tatar 1
Aynalı Tılsımlar Dükkanı 1
tokat 1
ak parti gençlik kolları'nın sen kimsin videosu 2
günlük hasta sayısının 2000'i geçmesi 2
20.10.2020 leipzig vs başakşehir maçı 5
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Akkuş Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam