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Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan

Gümüşhane Üniversitesinin öğretim görevlisi ilanında yer alan özel şartlar belirli bir adayı tarif ediyor!
 21 Ekim 2020 14:05
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Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan

Gümüşhane Üniversitesi tarafından öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına dair akademik personel ilanı 19 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Takipçilerimizden gelen bildirim üzerine ilanda yer alan bir öğretim görevlisi kadrosu için belirlenen özel şartların doğrudan belirli bir adayı tarif ettiği görülmektedir.

Söz konusu kadro Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Tasarım Programında ilan edilmiş olup, başvuracak adaylarda; "SANAT TARİHİ LİSANS MEZUNU OLUP, SANAT TARİHİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE OSMANLICA VE AUTACAD SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK." özel şartı aranmaktadır.

Bugüne kadar yazdığımız yazılarda sıklıkla zikrettiğimiz üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında yer alan özel şartların bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlaması ilgili mevzuata aykırıdır.

Üniversitenin İç Tasarım Programına Mimarlık, İç Mimarlık gibi bölümler yerine yalnızca Sanat Tarihi Bölümü mezunlarına imkan verdiğini sorgulamak yerine, Osmanlıca ve Autocad sertifikasına hangi ihtiyaca binaen gerek duyduğunu ortaya koymasını istemek daha doğru olur diye düşünüyoruz.

Örneğin, Sanat Tarihi mezunları öğrenimleri süresince Osmanlıca dersini almaktadır. Bu konuda lisans ve yüksek lisans eğitimi görerek yetkinliğini ispatlayan kişilerden ilave olarak sertifika istemek yanlış bir uygulamadır.

Öte yandan, Autocad eğitimi de genellikle mühendislik fakültelerinin birinci sınıfında okutulan bir derstir. İç Tasarım bölümüyle ilişkili olmakla birlikte, Osmanlıca bilen bir kişide ilave sertifika olarak istenmesi belirli bir kişiyi tarif ettiğini doğrular niteliktedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda, ALES, yabancı dil, mezuniyet notu gibi ölçülebilir ve denetlenebilir koşullara göre akademik personel almak yerine, sertifika ile belirli kişilerin önünün açılıp büyük bir kesimin önünü kapatan ilanların son bulması ümidiyle konuyu Gümüşhane Üniversitesinin dikkatine sunuyoruz!

Memurlar.Net - Özel

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