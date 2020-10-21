Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
|21 Ekim 2020 12:01
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentteki sabit-ankesörlü telefon hattından ardışık nitelikte 25 kez arandığını ve FETÖ'nün askeri okul "mahrem imamı" Hasan kod adlı O.G. ile irtibatının tespit edildiğini belirterek, H.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık H.K. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.
Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını savunan H.K, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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