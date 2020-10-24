Bakanlıktan kadroya geçen işçiler hakkında önemli genelge

Bilindiği üzere, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen işçilerin toplu sözleşme hükümleri 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla sona erecektir.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm kurumlara gönderilen genelgede, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır" hüküm doğrultusunda kadroya geçen işçilerin mezkür Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli tescil işlemlerinin yapılması gerektiği bildirildi.

Kurumlar tarafından işkollarına uygun olarak yapılacak tescil işlemlerinden sonra 01 Kasım 2020 tarihi itibarıyla taşerondan geçen işçiler kendi işkoluna uygun sendikalara üye olabilecektir.