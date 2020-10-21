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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Ekim 2020 12:13
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,83507,8360
Avro9,28709,2880
Sterlin10,213010,2650
ANKARA
ABD Doları7,80507,8850
Avro9,24709,3270
Sterlin10,153010,3630
Anadolu Ajansı
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