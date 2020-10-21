Gün ortası döviz fiyatları

ŞUBE MÜDÜRÜ, MÜHENDİSLİK BİTİRİRSE EK GÖSTERGESİ NE OLUR? SINAVSIZ MÜHENDİSLİĞE ATANIR MI? Sadece mühendislik fakültesinden mezun olmanın, şube müdürünün mali ve sosyal haklarına etkisi olmaz. Ancak, ilgilinin unvan değişikliği sınavı yoluyla mühendis kadrosuna atanması akabinde yeniden şube müdürü olması halinde ek gösterge ile zam ve tazminatlar bakımından önemli avantajlar sağlanması söz konusu olacaktır.