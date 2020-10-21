Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72,64 lira oldu.
|21 Ekim 2020 12:19
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Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72,64 lira oldu.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi.
Kimlerin aşı olabileceği soruları ise yanıt buldu.
Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi.
Aşı fiyatı da değişmeyerek 72,64 lira oldu.
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