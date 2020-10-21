2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
|21 Ekim 2020 12:23
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla görüşülmesine başlanacak 2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3'üncü bütçe olma özelliğini taşıyor.
Komisyon toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha büyük bir alana sahip olması nedeniyle TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilecek.
Toplantı öncesinde gazeteciler salondan görüntü ve fotoğraf çekti.
Oturma planı, sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak düzenlendi. Haber ajanslarının muhabirlerinin dışında gazete ve televizyon muhabirleri ile bürokratların toplantıyı takip edebilmesi için ayrıca bir salon daha oluşturuldu.
Ayrıca, toplantının yapılacağı salon ile bürokratların ve gazetecilerin yer alacağı bölüme kurulan barkovizyon üzerinden konuşmacı milletvekilinin görüntüleri de aktarılacak.
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