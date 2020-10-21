Ankara'da, kartlı su sayaçlarıyla ilgili işlemler yapılamıyor

Ankara'da sayaç pili biten veya arızalanan su sayaçları, ihale sürecinde yaşanan aksaklık nedeniyle yapılamıyor.

Bu konuda binlerce şikayetin olduğu belirtiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aski.gov.tr sitesinden yaptığı açıklamada, 420 bin kartlı su sayacı olduğunu, kartlı su sayacı işlemlerinin daha önce bir firmaya ihale edildiğini, bu firmanın tekel olduğunu, yaptıkları açık ihaleye sadece bu firmanın girdiğini, bu firma tarafından verilen teklifin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğunu, bu nedenle de kartlı su sayacıyla ilgili şikayetlerin belediye tarafından bulunacak bir çözüme kadar yapılamadığını açıkladı.

İŞTE ASKİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

ASKİ'ye kayıtlı yaklaşık 420 bin kartlı su sayacımız bulunmaktadır. Bu sayaçların yaklaşık 380 bini yalnızca bir firmaya ait olup, bakım ve onarım işlemleri de uzun zamandır hizmet satın alma yoluyla aynı firma tarafından yapılmaktadır. Bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklı aksaklıklar yıllardır halkımızda büyük memnuniyetsizliklere yol açmasına rağmen, maalesef köklü tedbirlerin alınamadığı görülmektedir.

Son olarak sayaçlarla ilgili yapılan açık ihalede yalnızca bir firma tarafından teklif sunulmuş, hazırladığımız yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde bir fiyat idaremize dayatılmıştır. Bahsi geçen firmanın sunduğu teklifi kabul etmemizin, Ankaralılara sözümüz olan dürüst yönetim anlayışı ile şeffaflık, hesap verebilirlik ve en uygun maliyet ilkelerimizin inkarı anlamına geleceğini bilmekteyiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin bu konudaki tavrı açık ve nettir: Kamu kaynaklarını hiçbir şekilde israf edilmeyecek, tüyü bitmemiş yetimin hakkı hiç kimseye yedirilmeyecektir. Bu yüzden dayatmaları kabul etmeyeceğimizi bir kez daha açıkça vurguluyoruz.

Kartlı sayaç bakım onarım hizmetlerini ASKİ'nin imkanlarıyla gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulduğu takdirde modern teknolojik altyapıya sahip ve tek bir firmaya mahkümiyetin yaşanmayacağı sayaçlarla değişim yapmak için gerekli tedbirleri hızla almaktayız.

ASKİ, yaşanan sürece dair tüm detayları ve bu noktaya gelinmesine sebep olan geçmişe ait maliyetleri yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaktır.

Abonelerimizin yıllardır yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve daha kaliteli hizmetin sunulması için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekte, arıza başvurularına zaman mefhumundan bağımsız bir şekilde hızla müdahale sürecini sürdürmekteyiz.

Yaşanabilecek gecikmeler için özür diliyor; milletimizin hakkını, hukukunu ve parasını korumak amacıyla aldığımız kararları tüm Ankaralıların anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla...