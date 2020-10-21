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Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalıştığı öne sürülen ve Türkiye'de yakalanan ajan tutuklandı.
 21 Ekim 2020 12:24
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Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalıştığı öne sürülen ve Türkiye'de yakalanan ajan tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı belirlenen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Al Astal, çıkarıldığı mahkemece "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme ve açıklama" suçlarından tutuklandı.

Al Astal'ın, Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşlarına BAE karşıtı muhalif gazeteci kimliğiyle sızdığı, bilgi ve belge topladığı belirlendi.

"Muhalif Araplar" ve "Müslüman Kardeşler" hakkında raporlama yapan Al Astal'ın, 2013 yılından beri Türkiye'de olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin tüm dünyadaki ilişkileri, iç ve dış politikadaki gelişmeleri hakkında BAE'ye bilgi aktaran Al Astal'ın, ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini de raporladığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı
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