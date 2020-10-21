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Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu

İçişleri Bakanlığının, terör suçlarının faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı "aranan teröristler" listesinde olan 339 FETÖ firarisinin başlarına toplam 675 milyon lira ödül konuldu- Kırmızı kategoride yer alan 42 firari FETÖ'cü 420 milyon lira ödülle aranıyor- Listede, 3'er milyon lira ödül ile aranan 23 FETÖ firarisi de mavi kategoride yer aldı
 21 Ekim 2020 12:30
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Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu

İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde yer alan 339 FETÖ firarisi için toplam 675 milyon lira ödül konuldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör suçlarının faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı "aranan teröristler" listesinde bulunan 339 FETÖ firarisinin başına, toplam 675 milyon lira ödül konuldu. Bunlardan 42'si kırmızı, 23'ü mavi, 17'si yeşil, 48'i turuncu, 209 kişi de gri kategoride arananlar listesinde yer aldı.

Terör suçlarının ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül listesinde, aralarında örgüt yöneticisi sivillerin yanı sıra darbe girişimini yöneten FETÖ firarisi askerler de yer alıyor.

"Terörden arananlar" listesinde bulunanlar arasında firari bazı isimler dikkati çekiyor.

Kırmızı kategoride başına 10'ar milyon lira ödül konulanların arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Adil Öksüz, örgütün sözde istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Mehmet Ali Şengül, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit Haylamaz ve Ahmet Kurucan bulunuyor.

Aynı listede darbe girişiminde yer aldıktan sonra firar eden sözde yurtta sulh konseyi üyesi Turgay Sökmen ile helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve eski astsubaylar Bilal Kurugül ile Mesut Fırat yer alıyor.

Kırmızı kategoride aranan 42 firari FETÖ'cünün başına 420 milyon lira ödül konuldu.

- Mavi listede 23 firari

Listede başına 3'er milyon lira ödül konulan 23 FETÖ firarisi de mavi kategoride yer aldı.

Aralarında elebaşı Gülen'in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, örgütün "istihbarat imamı" Murat Karabulut, "emniyet imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil, örgütün medya sözcüsü olarak bilinen eski emniyet amiri, gazeteci ve yazar Emrullah (Emre) Uslu'nun da yer aldığı firariler 69 milyon lira ödülle aranıyor.

Yeşil katagoride yer alan 17 firari FETÖ'cünün başına da toplam 34 milyon lira ödül konuldu.

Bu kategoride arananlar arasında, örgütün "İç Anadolu ve Ankara imamı" Cemil Koca, medya yapılanmasından sorumlu kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç, "Fransa imamı" Hüseyin Karakuş ve "Belçika imamı" Davut Yalçın ile "İngiltere imamı" Adnan Azak da bulunuyor.

Turuncu kategoride 48 firari FETÖ mensubu bulunuyor.

Başlarına 1 milyon lira ödül konulanlar arasında, FETÖ'nün "Ege bölge imamı" Bekir Baz, "Irak imamı" Talip Büyük ve "Nijerya imamı" Hikmet Çoban'ın da bulunduğu 48 firari örgüt mensubu, 48 milyon lira ödülle aranıyor.

Gri kategoride ise 209 firari FETÖ mensubu 104 milyon lira ödülle aranıyor.

Örgütün sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat, eski Koza-İpek Holding'in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, eski emniyet müdürü Recep Güven ile Ergenekon soruşturmasıyla adını duyuran ve 17 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz de gri kategoride yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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