Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı
|21 Ekim 2020 13:16
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Fonunun, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermek amacıyla girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından, "#YEPHedeflerSonuçlar" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Kalkınma Fonuna ilişkin gelişmelere yer veren Albayrak, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız. Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
- Toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu
Albayrak'ın paylaşımında fona ilişkin bir de video yer aldı. Videoda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen Kalkınma Fonu sayesinde girişimciyi, yatırımcıyı desteklemenin ve yüksek katma değerli teknolojik üretim için maddi zemin hazırlamanın hedeflendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"Bakanlık tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2018'den itibaren yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılanma sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörlerin ve girişim ekosisteminin gelişmesine destek sağlayacak olan Türkiye Kalkınma Fonu hayata geçti. Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji İnovasyon Fonu olarak iki farklı alana destek vermeyi hedefleyen Kalkınma Fonu yenilikçi yatırımlar için devreye alındı. Bu iki alanda toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu."
Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız!Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2020
Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu.
Üretmeye ve çalışmaya devam!#YEPHedeflerSonuçlar pic.twitter.com/pZ5abxoMT4
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
21 Ekim 2020 13:28
|Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
21 Ekim 2020 12:19
|'Mesleki eğitim kurslarından yararlananların sayısı 28 bini geçti'
21 Ekim 2020 11:35
|Eski başbakan ve bakanların mezar taşları yenileniyor
21 Ekim 2020 11:31
|Kovid-19 yoğun bakımdaki çalışma şartlarını da değiştirdi
21 Ekim 2020 11:14
|TOKİ: O araziyi Antalya BB konut alanına çevirdi
21 Ekim 2020 11:02
|Bakanlığa en çok sorulan virüs soruları
21 Ekim 2020 10:26
|Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı
21 Ekim 2020 10:22
|Madencilik işlemleri 5 günden 1 saate düştü
21 Ekim 2020 07:32
|Ambulans personeline sürüş teknikleri eğitimi
20 Ekim 2020 23:20