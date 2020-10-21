Kadınlarda koronavirün etkileri daha uzun sürebilir
|21 Ekim 2020 13:35
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadınlarda semptomların daha uzun sürebileceği bildirildi.
İngiltere'de King's College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz'in kullandığı "Kovid Semptom Çalışması" uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü.
Bulgular, kadınların virüsün etkilerini erkeklerden daha uzun süre hissettiğini ortaya koydu.
50 yaşın üzerinde olmanın, aşırı kilo ve astımın da Kovid-19 semptomlarını daha uzun süre hissetme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü.
Uygulama verisi, her 10 kişiden birinin 1 ay sonra, her 50 kişiden birinin de 3 ay sonra Kovid-19'un etkilerinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.
Çalışma ekibinden Dr Claire Steves, "İlk verilerden, erkeklerin çok daha ağır hasta ve ne yazık ki Kovid-19'dan ölme riskinin çok daha fazla olduğunu gördük. Kadınlar da uzayan Kovid riski altında görünüyor." diye konuştu.
Steves, Kovid-19'un ilk haftasında 5 semptomdan fazlasının görülmesinin, hastalığın uzamasında kilit risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 52 bini aştı
21 Ekim 2020 10:32
|Çin'den 'aşı' açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 19:56
|Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı
20 Ekim 2020 17:59
|Çin'den aşı açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 15:48
|Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
20 Ekim 2020 14:47
|Yunanistan S-300'ü teste hazırlanıyor
20 Ekim 2020 13:50
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 657 bini aştı
20 Ekim 2020 09:59
|'Koronavirüs açlık riskini artırdı'
20 Ekim 2020 08:00
|DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19 Ekim 2020 19:57
|UNICEF Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak
19 Ekim 2020 19:52