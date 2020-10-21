Türksat Kablonet fiber hızda internet kampanyaları

Ülkemizde 24 ilde ve bu illere bağlı birçok ilçesinde faaliyet gösteren fiber optik altyapısıyla kesintisiz ve yüksek hızda internet hizmeti veren kablonet, kendine özgü altyapısıyla farkını göstermeye başladı. Araştırma geliştirme çalışmalarına da yoğunlaşan internet servis sağlayıcısı doğrudan Türksat uydularından aldığı sinyaller ile fiber hızdaki internet hizmetini telefon hattı kullanımına gerek kalmadan veriyor. Fiber optik altyapısı sayesinde tüm olumsuz hava koşullarında hiçbir kesintiye uğramadan yüksek kalitede ve yüksek hızda internet hizmetini vererek profesyonelliğinden söz ettiriyor.

ÖDEME GÜNLERİNDE OLUMSUZ SÜRPRİZLERE YER YOK

Abonelerinin kullandıkları tariflerinin ücretleri dışında ekstra yapmaları gereken bir ödemeleri yoktur. Fatura bedelleri dışına asla çıkılmaz. Herhangi bir nedenle ekstra bir ücret talep edilmez. Kablonet abonesi olabilmeniz için en büyük ihtiyaç, yaşadığınız şehirde kablo tv şebekesinin bulunmasıdır. Türkiye'de şu anda 24 ilde kablo tv altyapısı mevcuttur. Ama firma gelişmiş fiber optik altyapısını daha geniş kitlelere yaymak için gerekli tüm yatırımları sürekli olarak yapmaya devam etmektedir. Bulunduğunuz binada kablonet altyapısı bulunması halinde abone olmanız için hiçbir sakınca yoktur. Abonelik sürecindeki kolaylık ve hızla da bir an önce evde internet kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kablonet altyapı sorgulama: https://www.superkablonet.com/kablonet-altyapi

ÜLKEMİZDEKİ TEK VE İLK KABLO OPERATÖRÜ

Ülkemizde gerek hızı, gerek kesintisiz işleyişi, gerek teknik destek servislerine kolay ulaşılabilmesiyle ve en önemlisi gelişmiş fiber optik altyapısıyla en çok tercih edilen internet servis sağlayıcıları arasında yer alan Türksat Kablonet, ülkemizin dört bir yanına fiber internet deneyimini taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Türksat ile binanınızda uygun bir altyapı varsa 10 mbps ve 100 mbps aralığında kotalı, kotasız, sınırsız, simetrik gibi çeşitli internet tarifeleri imkanlarından yararlanabilirsiniz. Yine kablonet fırsatları ile internet hızı, ping değeri, download ve upload değerleri çevresel etkenlerden (olumsuz hava koşulları vs.) zarar görmez.

Abonelerinin mağduriyet yaşamaması için çaba veren Türksat firması COVID-19 sürecinde de evinden çalışan yetişkinleri ve online dersleri için EBA TV kullanan öğrencilerimizi mağdur etmemek için altyapı geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Türksat A.Ş tamamen kendine özgü kablolu internet altyapısı sayesinde internet hizmetinde süreklilik sağlarken, müşterilerine uygun fiyat garantisi de vermektedir. Evde internetin yanı sıra iş yerlerinde kurumsal hizmet almak isteyen aboneler statik IP desteği ile tüm global ağlara kurumsal katılabilmekte.

Kablonet başvuru: https://www.superkablonet.com