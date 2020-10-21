1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsrafı önlemek için 'Söz Veriyorum' kampanyası başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bugün bu lansmanla beraber tanıttığımız kampanya, diğer taraftan sosyal medya ve sosyal mecra kanallarından da tanıtılıyor. Hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili farkındalığın artması ve hem de burada bir dünya rekoru kırılması hedefleniyor
 21 Ekim 2020 14:23
+Aa- Yazdır
İsrafı önlemek için 'Söz Veriyorum' kampanyası başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamındaki "Söz Veriyorum" kampanyası ile ilgili, "Bugün bu lansmanla beraber tanıttığımız kampanya, diğer taraftan sosyal medya ve sosyal mecra kanallarından da tanıtılıyor. Hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili farkındalığın artması ve hem de burada bir dünya rekoru kırılması hedefleniyor." dedi.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde gerçekleştirilen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamındaki "Söz Veriyorum" kampanyasının lansmanında yaptığı konuşmada, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesinin dünyaya örnek olacak bir duruma geldiğini, oluşturulan farkındalık çalışmalarıyla milyonlarca insanın dikkatini çektiğini söyledi.

Tarım ve gıdanın önemine değinen Pakdemirli, "Tarım yapılabilir 50 santimetrelik (cm) bir toprak, ortalama olarak 20 bin yılda, yani 7,3 milyon günde oluşuyor. Ana besin kaynaklarımızdan birisi olan buğday, 9 ayda, yani 270 günde hasat ediliyor. Bir insan, açlığa su varsa 56 gün, su yoksa 14 gün dayanıyor. Gıda üretim kaynakları milyonlarca günde oluşuyor ve üretim yüzlerce günde yapılıyor. Gıdanın ortaya çıkış öyküsünü ne kadar iyi bilirsek elimizdekinin değerini o kadar iyi anlarız ve anlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bugün 7,8 milyar olan dünya nüfusunun, aşağı yukarı 30 yıl içerisinde 10 milyar olacağını aktararak, "Gıda talebine dayalı üretim artışı olarak da en azından yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacak. Bu nasıl karşılanacak? Hem üretimi artırarak hem de gıda kayıp ve israflarını azaltarak karşılayabiliriz. Bugün yeni bir rakam vereceğim. BM'nin Temmuz 2020'deki son raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 2020 sonu itibarıyla dünyada 130 milyon kişiyi daha kronik açlığa mahkum edebilir." şeklinde konuştu.

- "Gıda okuryazarlığı son derece önemli"

Bekir Pakdemirli, tüm lojistik süreçleri içerisinde gıdanın yüzde 14'ünün kaybedildiğini ve bunu çözmek için birçok çözümle ilgili çalışmanın bakanlık ve dünyanın bütün ülkeleri tarafından yapıldığını anlattı.

Pakdemirli, gıda israfı konusunda daha fazla bilinçlendirme, tüketiciyi ve tüketenleri bilinçlendirme kampanyasının yapılması gerektiğine işaret ederek, "Gıda okuryazarlığı son derece önemli. Gerçekten bir markete girildiğinde, gıdanın ele alındığında neyle karşı karşıya kalındığını, neyi tükettiğini, ne kadar alması gerektiğini ortalama bir vatandaşımızın biliyor olması ve çok iyi takip etmesi lazım. Bakanlığımızda Tarım ve Orman Akademisi var. Burada önümüzdeki günlerde gıda okuryazarlığına ait de çeşitli dersler veriyor olacağız." dedi.

- "EBA TV'de özel ders olarak müfredata giriyor"

Kampanyaya ilişkin özel bir web sitesi oluşturulduğu bilgisini paylaşan Pakdemirli, "Toplumun her kesiminin destek vereceği güçlü bir iletişim süreci yürütülüyor. EBA TV'de özel ders olarak müfredata giriyor. 'Sofranasahipcik.com' adresine girip gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğimize söz vereceğiz." diye konuştu.

Söz konusu kampanyanın kayıp ve israf farkındalığına yönelik çalışmalar sırasında maskot olarak kullanılacak "Cano"yu da kamuoyuna tanıtan Pakdemirli, "Cano"nun kampanya boyunca restoran, kafe ve market gibi yerlerde kampanyayı hatırlatacağını aktardı.

Toplumun tüm kesimini "Söz Veriyorum" kampanyasına katılmaya davet eden Pakdemirli, bu kampanya ile 2 milyon kişiyle dünyada çevrim içi olarak en çok imza atılan kampanya rekoru kırmayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Üretilen her 3 gıda maddesinden birini maalesef çöpe atıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Başarılı kampanyalar yürütme konusunda Bakanlığın gayretlerini sürdürdüğüne işaret eden Pakdemirli, "Geçen yıl Geleceğe Nefes çok başarılı bir kampanyaydı. Bu sene de yine toplumsal bilinci ve farkındalığı artırmak maksadıyla 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' sloganıyla bir kampanya başlattık." dedi.

Dünya ve Türkiye'de gıda üretimi ve israfının fazla olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretilen her 3 gıda maddesinden birini maalesef çöpe atıyoruz. Örnek verecek olursak, evimize 3 ekmek alıyorsak bir tanesini maalesef çöpe atıyoruz veya toplam tarım paydaşları sektörü 20 milyon tonun üzerinde buğday üretiyorsa biz bunun 3'te birini çöpe atıyoruz. Buradaki kayıp ve israfları önlemek, tüketiciyi bilinçlendirmek maksadıyla aslında bu yola çıktık. 'www.sofranasahipcik.com' diye bir adresimiz var. Buraya milletimiz, vatandaşlarımız giriyor. İsim, soy isimlerini ve şehirlerini giriyorlar ve diyorlar ki 'evet, ben söz veriyorum,' Böylelikle kampanyaya milyonlarca insanımız bir şekilde sahip çıkmış oluyor. Bugün bu lansmanla beraber tanıttığımız kampanya, diğer taraftan sosyal medya ve sosyal mecra kanallarından da tanıtılıyor. Hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili farkındalığın artması ve hem de burada bir dünya rekoru kırılması hedefleniyor. Tabii ki dünya rekorunu kırmak, 'bir rekor kıralım' maksadıyla değil, olabildiğince fazla insana ulaşıp özellikle gıdamızı korumakla ilgili farkındalığı artırmaktır."

- "Kovid-19 sürecinde insanlar gıda ve tarımın önemini anladı"

Bakan Pakdemirli, özellikle Kovid-19 sürecinde söz konusu lansmanın gerçekleştirilmesine ilişkin, "Biz aslında korona çıkmadan önce bu yıl için bunu planlamıştık. Aslında lansman da belki mart ayında falan olacaktı ama koronayla birlikte lansmanı da biraz öteledik. Bir süre sonra da dedik 'Kovid-19 aslında bizim için bir fırsat.' İnsanlar gıdanın önemini anladılar. Tarımın önemini anladılar. Biz hep 'tarım, savunma sanayisinden daha önemlidir' diyorduk. Şimdi hakikaten bunu anladılar. Uçaklarınız olabilir, füzeleriniz olabilir, birçok şeyiniz olabilir ama eğer onu uçuracak olan insanlar açsa uçurma imkanınız yok. Bu yüzden gerçekten böyle zamanlarda tarımın çok stratejik olduğu, en az bir savunma sanayi kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Biz de bu maksatla bunu ertelemek istemedik." ifadelerini kullandı.

Lansmanı yapılan kampanyanın sürekli devam eden bir kampanya olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bu biraz daha hayat biçimimiz olacak bir kampanya... 2021'in ilk aylarında da, ilk çeyreğinde de 4-5 gün süresince Atıksız Mutfak diye bir yarışma düzenleyeceğiz. Buna tüm milletimiz davetli olacak. Ondan sonra herkes kendi deneyimini bize bir şekilde anlatacak. Burada da biz bu işin liderini, şampiyonunu mutlaka hep birlikte seçeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Okul çevresinde endişelendiren görüntü
21 Ekim 2020 14:23		 Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu
21 Ekim 2020 14:19
İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?
21 Ekim 2020 13:31		 Online eğitimde kulaklıklara dikkat
21 Ekim 2020 13:04
Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
21 Ekim 2020 12:48		 Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı
21 Ekim 2020 12:32
Düğünde sahte altın taktı, bir süre sonra 'vazgeçtim' deyip gerçek altını aldı
21 Ekim 2020 12:11		 Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
21 Ekim 2020 11:58
Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
21 Ekim 2020 11:55		 Grip aşısı için 5 puan şartı
21 Ekim 2020 11:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:10 - Yeni doğan bebeğini Bolu'da çöpe attı, İstanbul'da yakalandı14:59 - İzmir'de belediye otobüsü evlere çarptı: 6 yaralı14:52 - Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde14:48 - Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber: Organ nakline ihtiyaç yok14:42 - Unuttuğu cüzdanını parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra alabildi14:40 - Yerli denizaltı robotu Kaşif, sondaj gemilerinin denizdeki gözü olacak
14:36 - 9 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı14:30 - Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı14:29 - Kavgayı ayırmaya çalışan İKM silahla yaralandı14:25 - AYM'den polis tarafından darp edilen öğretmene ihlal kararı14:23 - İsrafı önlemek için 'Söz Veriyorum' kampanyası başladı14:23 - Okul çevresinde endişelendiren görüntü
14:19 - Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu14:16 - İmamoğlun'dan yeni taksi tartışmalarına cevap14:13 - Firari HDP eski milletvekilinin 'gri kategori'de aranan oğlu yakalandı14:10 - Valiliğin güvenlik noktasında biber gazı patladı, personel tahliye ediliyor14:06 - Türksat Kablonet fiber hızda internet kampanyaları
14:05 - Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fena etmek 1
öğretmenim bugün canlı ders var mı 2
25.10.2020 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
sen kimsin 3
20.10.2020 internet kesintisi 2
eljero elia 1
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 4
suriye'ye bakliyat hibe etmemiz 3
ehem mühimme müreccahtır 1
kul hakkı 2
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Akkuş Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam