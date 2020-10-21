Okul çevresinde endişelendiren görüntü
Okullarda yüz yüze eğitime başlanmasının ardından bazı okulların bulunduğu binaların önlerinde özellikle öğle saatlerinde görülen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı veli kalabalığı dikkat çekiyor.
|21 Ekim 2020 14:23
|+Aa- Yazdır
Okul yöneticilerinin hoparlör sistemi ile yaptıkları uyarılara velilerin uymadığı göze çarptı.
Yüz yüze eğitimin başlaması ardından özellikle nüfus bakımından kalabalık ilçelerdeki ikili eğitim görülen okulların önü, öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup taşıyor.
Sabah eğitiminin sona ermesi ile birlikte çocuklarını okuldan almak için gelen ve yaklaşık yarım saat sonra başlayacak öğleden sonraki eğitim için çocuklarını getiren veliler, nedeniyle büyük kalabalık oluşuyor.
Okullarda alınan bütün önlemlere rağmen eğitim kurumlarının hemen önünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler dikkat çekiyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İsrafı önlemek için 'Söz Veriyorum' kampanyası başladı
21 Ekim 2020 14:23
|Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu
21 Ekim 2020 14:19
|İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?
21 Ekim 2020 13:31
|Online eğitimde kulaklıklara dikkat
21 Ekim 2020 13:04
|Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
21 Ekim 2020 12:48
|Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı
21 Ekim 2020 12:32
|Düğünde sahte altın taktı, bir süre sonra 'vazgeçtim' deyip gerçek altını aldı
21 Ekim 2020 12:11
|Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
21 Ekim 2020 11:58
|Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
21 Ekim 2020 11:55
|Grip aşısı için 5 puan şartı
21 Ekim 2020 11:44