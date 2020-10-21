Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı
|21 Ekim 2020 14:30
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Hissedar yapısında sadeleşmenin önünü açan değişikliklerin onaylanmasıyla karar alma süreçleri hızlanan Turkcell küresel ölçekte daha rekabetçi olması yolunda güçlü bir adım attı.
Turkcell'de tarihi kararların alındığı ve şirkette yeni dönemi başlatan Genel Kurul toplantısı tamamlandı.
Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi.
Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor.
Kaynak: Uzman Para
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