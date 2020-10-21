9 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
|21 Ekim 2020 14:36
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Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.
Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 zanlı yakalandı.
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