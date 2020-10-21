Yerli denizaltı robotu Kaşif, sondaj gemilerinin denizdeki gözü olacak
|21 Ekim 2020 14:40
|+Aa- Yazdır
Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı, ileri teknoloji denizaltı robotu "Kaşif", yerli ve milli tedarikçilerle yapılan iş birliği sonucu milli enerji sektörüne kazandırıldı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fatih sondaj gemisinin envantere dahil edilmesiyle hem ekipman hem de ekibin millileştirilmesi için önemli adımlar atıldı.
Bu kapsamda, petrol ve doğal gaz arama sektöründe yerli ve milli alternatif çözümlerin en üst seviyede ve hızda devreye alınması önem kazandı.
Gemide bulunan komuta merkezinde bir su altı robotu olarak tasarlanan Kaşif, yüzlerce metre derinlikte bir dalgıç gibi görev yapıyor, dalgıçların erişemediği alanlara hızlı ve güvenli erişim sağlıyor.
Robotik kollarıyla bilgileri, gerekli olan elektriği ve video verilerini aşağı ve yukarı aktarma kabiliyeti de bulunan Kaşif, denizdeki kablonun gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını engelliyor. Robot, bu sayede, aracın ve kabloların su altı akıntılarından etkilenme oranını en düşük seviyede tutuyor.
- Kaşif, 3 bin metre derinliğe inebiliyor
Kaşif'te güçlü itiş gücüne sahip yedi elektrik tahrikli motor, çeşitli teknik kollar ve el aletlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hidrolik güç ünitesi bulunuyor.
Bu özellikleriyle Kaşif, dünya üzerinde kendi sınıfındaki en güçlü hibrit ROV sistemine sahip bulunuyor. Kaşif, 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek şekilde geliştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni keşfine ilişkin yaptığı açıklamada "Fatih sondaj gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Kaşif'in yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildiğini ve bu oranı yüzde 70'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sony'den PlayStation Türkiye fiyatlarına zam
20 Ekim 2020 11:51
|TOGG'un bataryası Türkiye'de üretilecek
20 Ekim 2020 10:52
|NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
19 Ekim 2020 19:46
|Bakan Pakdemirli'den elektrikli traktör açıklaması
19 Ekim 2020 14:07
|Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
18 Ekim 2020 23:00
|Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, görevine başladı
18 Ekim 2020 14:36
|'KALKA', kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu
17 Ekim 2020 21:24
|İki uzay 'hurdası' yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü
17 Ekim 2020 21:23
|Türkiye'nin yeni zırhlısı Tulpar göreve hazır
17 Ekim 2020 17:13
|Google'dan dile dolanan şarkıyı 'mırıldanarak' bulma özelliği
16 Ekim 2020 15:26