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Yerli denizaltı robotu Kaşif, sondaj gemilerinin denizdeki gözü olacak

Petrol ve doğal gaz arama sektöründe atılan son adımlardan olan ileri teknoloji denizaltı robotu Kaşif, 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm deniz sondaj faaliyetlerini yürütebiliyor. Kaşif'te güçlü itiş gücüne sahip yedi elektrik tahrikli motor, teknik kollar ve hidrolik güç ünitesi bulunuyor
 21 Ekim 2020 14:40
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Yerli denizaltı robotu Kaşif, sondaj gemilerinin denizdeki gözü olacak

Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı, ileri teknoloji denizaltı robotu "Kaşif", yerli ve milli tedarikçilerle yapılan iş birliği sonucu milli enerji sektörüne kazandırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fatih sondaj gemisinin envantere dahil edilmesiyle hem ekipman hem de ekibin millileştirilmesi için önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda, petrol ve doğal gaz arama sektöründe yerli ve milli alternatif çözümlerin en üst seviyede ve hızda devreye alınması önem kazandı.

Gemide bulunan komuta merkezinde bir su altı robotu olarak tasarlanan Kaşif, yüzlerce metre derinlikte bir dalgıç gibi görev yapıyor, dalgıçların erişemediği alanlara hızlı ve güvenli erişim sağlıyor.

Robotik kollarıyla bilgileri, gerekli olan elektriği ve video verilerini aşağı ve yukarı aktarma kabiliyeti de bulunan Kaşif, denizdeki kablonun gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını engelliyor. Robot, bu sayede, aracın ve kabloların su altı akıntılarından etkilenme oranını en düşük seviyede tutuyor.

- Kaşif, 3 bin metre derinliğe inebiliyor

Kaşif'te güçlü itiş gücüne sahip yedi elektrik tahrikli motor, çeşitli teknik kollar ve el aletlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hidrolik güç ünitesi bulunuyor.

Bu özellikleriyle Kaşif, dünya üzerinde kendi sınıfındaki en güçlü hibrit ROV sistemine sahip bulunuyor. Kaşif, 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek şekilde geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki yeni keşfine ilişkin yaptığı açıklamada "Fatih sondaj gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Kaşif'in yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildiğini ve bu oranı yüzde 70'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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