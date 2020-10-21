Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber: Organ nakline ihtiyaç yok
Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayınca karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı
|21 Ekim 2020 14:48
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Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayınca karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu; Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum..
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