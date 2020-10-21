1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

101 yaşındaki 'Fatma nine' 5 günde koronayı yendi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 101 yaşındaki Fatma Kara hastanedeki tedavisinin ardından evine gönderildi
 21 Ekim 2020 15:16
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 101 yaşındaki Fatma Kara hastanedeki tedavisinin ardından evine gönderildi.

Kovid-19 testi pozitif oğlundan enfekte olduğu değerlendirilen Kara, halsizlik, öksürük ve ateş şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Kara, hastanedeki 5 günlük tedavisi sonrasında test sonucunun negatife dönmesi üzerine Kovid-19 hastalarının yattığı servisteki sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkarılan Kara, ambulansla Kartepe ilçesindeki evine gönderildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, gazetecilere, 7 aydan beri devam eden pandemi sürecinde pek çok vaka gördüklerini, 101 yaşında bir hastanın iyileşerek taburcu edilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Hasta hakkında bilgi veren Mutlu, "Hastamız Fatma Kara 101 yaşında. Halsizlik, öksürük, ateş şikayetiyle geldi. 5 günlük tedavisinin sonunda bugün taburcu ediyoruz. Kontrollere gelecek tabii ki." dedi.

Mutlu, Kara'nın genel durumunun iyi olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"Yaşlılarda ağır ￼seyrettiğini bildiğimiz hastalık süreci bazı kişilerde belki bağışıklık sistemlerinden￼￼ belki de yaşam tarzlarından dolayı iyi sonuçlanabiliyor. Ancak böyle nadir vakaları bir kıstas olarak kabul etmeyelim. Özellikle toplumumuzda 60 yaşın üzerindeki bireyler bu konuda duyarlılar, gençlerimiz de 'hasta olmayacaklar' diye bir şey söz konusu değil. Onlar da kendilerini koruyacaklar. Yaşlılarımızı ve toplumumuzun bireylerini hasta etmemeye özen gösterecekler￼￼￼￼."

Daha önce pozitif olan vakaların tekrar aynı şikayetleri yaşayabildiğine dikkati çeken Mutlu, "Mikroorganizmayı biz de yeni yeni tanıyoruz. Son zamanlarda daha önce geçirenler tekrar geçiriyor, aynı şikayetlerle başvurabiliyorlar. Bazen hafif, bazen ağır seyrediyor. Henüz bunun neden olduğunu tam olarak bilim açıklamış değil." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de hastalığın bir seferde atlatıldığını düşünmemek gerektiğine işaret ederek, Kovid-19 geçirdiğini düşünenlerin de dikkat etmesi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Fatma Kara'nın 70 yaşındaki oğlu Ahmet Kara ise annesinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun. Hastane personeline çok teşekkür ederim, herkes ilgilendi. Üç madde önemli; maske, temizlik ve mesafe... Bunları koruduğumuz sürece Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'nin yeni dış hatlar eklediği uçuş planı belli oldu
21 Ekim 2020 16:45		 Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı
21 Ekim 2020 16:25
Özel şirketlerde demir yolunda yolcu taşıyabilecek
21 Ekim 2020 16:20		 Okul çevresinde endişelendiren görüntü
21 Ekim 2020 14:23
İsrafı önlemek için 'Söz Veriyorum' kampanyası başladı
21 Ekim 2020 14:23		 Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu
21 Ekim 2020 14:19
İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?
21 Ekim 2020 13:31		 Online eğitimde kulaklıklara dikkat
21 Ekim 2020 13:04
Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
21 Ekim 2020 12:48		 Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı
21 Ekim 2020 12:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:41 - FETÖ sanığı eski öğretmen hapis cezası verilip tahliye edildi16:34 - Avukatı kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı16:30 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi16:25 - Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı16:24 - 17 yıldır boşanamayan kişiye AYM'den ihlal kararı16:20 - Özel şirketlerde demir yolunda yolcu taşıyabilecek
16:11 - Komisyonda bütçe geç teslim edildi tartışması16:06 - Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması15:59 - Testi pozitif olan kişi, dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı15:54 - Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum15:47 - Sahte hakim savcılar FETÖ bahanesiyle dolandırdı15:35 - İYİ Partinin 81 İl başkanı Özdağ'a suç duyurusunda bulunuyor
15:28 - FETÖ sanığı iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası15:26 - 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı15:16 - 101 yaşındaki 'Fatma nine' 5 günde koronayı yendi15:10 - Yeni doğan bebeğini Bolu'da çöpe attı, İstanbul'da yakalandı14:59 - İzmir'de belediye otobüsü evlere çarptı: 6 yaralı
14:52 - Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğe canlılık gelmesi 1
fakir olduğunuzu belli eden sözler 1
dürdane 1
Grip Aşısı için Oluşturulacak Algoritma 1
ertem şener'in oğlunu fransız lisesi'ne göndermesi 9
tövbe 3
ışıklar yanıyor 1
su 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 2
herkeste nimet azgınlığı var 4
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
MSB, 1'i Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam