1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mengüceklerden bir miras... Divriği

Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı...
 22 Ekim 2020 00:10
+Aa- Yazdır
Mengüceklerden bir miras... Divriği

Tarih kitaplarımızın köşelerinde mutlaka adı geçen Divriği'yi artık tanıma vaktinin geldiğini düşündük. Tarihten bize kalan harika bir miras olan Divriği, Sivas'ın güneydoğusunda kalan bir yerleşim yeri. Her sokağından taşına kadar yaşanmışlık akan Divriği şüphesiz Ulu Camii ile meşhur. Öyle ki bu camiinin kapılarındaki ve tavanındaki işlemeler onu benzersiz kılıyor. Bu benzersiz sanat eseri camii tüm özellikleri ile UNESCO'nun Türkiye'de miras olarak seçtiği ilk 3 noktadan biri olmuş. Böylesine kıymetli olan şehri gelin tanıyalım.

DİVRİĞİ TARİHİ

Divriği'nin geçmişinden kısaca bahsedecek olursak ilk kez adının geçtiği zaman Hititler dönemine denk geliyor. Ardından Bizans, Selçuklu, Mengücekliler ve Osmanlı devirlerini sırasıyla yaşamış ve her devirde önemli bir kent olmuş. Tarihteki varlığını ise zengin demir yataklarına borçlu olan Divriği bütün Mezopotamya ile ticaret yapmış bir şehir olarak tarih sahnesinde yerini almış. Eski devirlerden kalma oyma mağaraların dahi bulunduğu bölge her açıdan tarih kokuyor.

DİVRİĞİ'DE GEZİLECEK YERLER

HÜMA HATUN SOKAĞI

İlk olarak bu sokaktan bahsetmemizin sebebi insani bir ihtiyaç olan yeme içmenin de tarihinin bu sokakta oluşu. Divriği'ye gelir gelmez ilk olarak buraya uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bu sokağı üzerine gerilmiş delikli mavi brandadan rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Taş döşemeli sokakları yukarı doğru takip ettiğinizde yolunuz direkt olarak buraya çıkacaktır.

Bu sokağın özelliğine ise bayılacaksınız. Bu sokakta yaklaşık 10 dükkan bulunuyor. Her biri ise farklı şeyi satıyor. İlginç gelmedi mi? Şöyle anlatalım; bir yemek yiyecekseniz içeceği bir dükkan, yiyeceği bir dükkan, tatlıyı başka bir dükkandan istiyorsunuz. Ama hepsini sokak boyunca dizilmiş olan alçak sandalyelerinizin üstünde geniş bir bakır tepside tüketiyorsunuz. Bir nevi imece usulü bir yemek yerken aynı anda birden çok esnafa da katkı sağlamış oluyorsunuz. Bu sokakta geçirdiğiniz her saniye sizi buralı hissettirecektir.

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI

Ne Türkiye'de ne de İslam dünyasında başka bir benzeri bulunmayan bu camii UNESCO'nun Türkiye'de korumaya aldığı ilk 3 eser arasında yer alıyor. Camiinin yapımında yer alan mimarların, ustaların, tasarımının veya yapımının hiçbir öyküsü hiçbir kayıtta yer almamakta olan bu camii gizli bir mistiklik kazanmış. İçerisinde her biri farklı bir şeyi anlatan birbirinden bağımsız işlemeler ve yontular aynı zamanda astrolojik özellikler de taşımakta.

Camiinin 3 kapısı bulunmakta. Karşınıza gelen sırayla ilk kapı Darüşşifa Kapısı, ikinci kapı Batı Kapısı, üçüncü kapı ise Kıble Kapısı olarak adlandırılmış. Ocak 2020 de bitmesi planlanan tadilat çalışmaları henüz sona etmediğinden dolayı 2020 Ağustos olmasına rağmen içeriyi ziyaret edemedik. Her ne kadar iç yontuları göremesek de 3 heybetli kapıda görüldüğü zaman insana büyük bir heybet katıyor.

DİVRİĞİ KALESİ

Divriği Kalesi, şehrin üst kısmından akan Çaltı Çayı'nın hemen üzerindeki hakim tepeye inşa edilmiş. Kalenin ilk yapımı Mengüceklilere dayanmakta. Bugünkü hali kaleden çok bir suru andırmakta. Kalenin büyük bir kısmı yıkılmış olup sadece şehre bakan kısmı ayakta kalabilmiş. Bugün restorasyon görmüş hali ile göreceğiniz kale şehrin sadece anısına ayakta duran bir restorasyon faciası gibi görünmekte. Sapsarı bir şekilde şehrin üzerinden sizleri selamlayan kaleye yürüyerek gidebilirsiniz. Giriş ücreti de bulunmuyor.

DİVRİĞİ CEMEVİ

Divriği halkı genel olarak Alevi mezhebine mensup Müslümanlardan oluşuyor. Bu sebeple kendi dini ritüellerini yaşatmak adına kaynağı halk tarafından sağlanan ve yapımı 2019 da tamamlanan bir Cemevi de Divriği'de bulunuyor. Her dinden ve mezhepten insana hoşgörü ile bakan Divriği halkını inanç, sosyal ve kültürel olarak tanımak için Cemevi'ni de mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

DİVRİĞİ'DE NE YENİR?

Divriği yemekleri denince akla gelen ilk yemek "Divriği pilavı" oluyor. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe dayanan Divriği pilavı tereyağında yapılmış ve bir çok baharatın geçtiği pilavı üzerinde dana eti ile servis ediliyor. Asıl tarif kuzu eti üzerine olsa da genel olarak talepten ötürü, dana eti ile yapılmaya devam ediyor. Tabii bu fark, etin yapılışından dolayı bariz bir şekilde fark edilmiyor ve aynı lezzet alınabiliyor. Ayrıca pilavın yanında da tarçınlı üzüm hoşafı da ikram ediliyor. Bu muhteşem ikiliyi Hüma Hatun sokağının köşe dükkanında bulabilirsiniz. Epey doyurucu olduğu konusunda da uyarımızı yapalım.

DİVRİĞİ'DE KONAKLAMA

Divriği'yi bir turizm şehri olarak adlandırabilir. Bu sebepten dolayı da konaklamaya da epey önem verilmiş. Konaklama için merkezde bulunan otellere ek olarak tarihi konakların da bazıları butik otel ayarında bir hizmet sunmakta. Ayrıca belediyenin işlettiği Divriği Belediye Misafirhanesi ve Divriği Öğretmenevi de mevcut.

DİVRİĞİ'YE NASIL GİDİLİR?

Divriği'ye gitmek için ne yazık ki direkt olarak Divriği'ye gitmeniz gerekiyor. Sivas'ın en güneydoğu ilçesi olan Divriği biraz sapa noktada bulunmakta. Sivas'ın Kangal ilçesi istikametini takip edip Elazığ'a doğru giden bir otoyolu takip edip ardından şehrin girişine ulaşıyorsunuz. Divriği adeta bir çıkmaz sokak gibi yoldan içeri girilerek varılan bir noktada. Kuzey güney geçişi olarak da nadiren kullanılmakta. Eğer yolunuz bu bölgelerden geçecekse uzun yolu tercih ederek bu tarihe siz de tanık olabilirsiniz. Ayrıca Divriği günümüzün en popüler tren rotası olan Doğu Ekspresi üzerinde de yer almakta. Turistik Doğu Ekspresi ile de buraya gelebilirsiniz. Pandemi sebebiyle kullanıma henüz açılmayan Doğu Ekspresi için de güncelliği takip etmenizde fayda var.

Divriği'nin bazı merkezlere uzaklıkları ise şöyle ;

- İstanbul 1040 km

- Ankara 590 km

- Sivas 150 km

- Kayseri 300 km

- Diyarbakır 320 km

- Malatya 200 km

- Elazığ 165 km
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de güzel bir yayla... Melikler
15 Ekim 2020 00:10		 Doğu Anadolu'da bir vaha... Tunceli
14 Ekim 2020 00:10
İpek yolunun geçtiği önemli şehir Bayburt
13 Ekim 2020 00:10		 Yükselen bir kent... Arapgir
10 Ekim 2020 00:10
Şehzadeler şehri Amasya
09 Ekim 2020 00:10		 Avrupa'nın en büyük yapay kelebek uçuş alanı... Kelebekler Vadisi
06 Ekim 2020 00:10
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı
28 Eylül 2020 16:15		 Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda tamamlanacak
28 Eylül 2020 15:32
Konya'nın incisi Göksu Şelalesi
18 Eylül 2020 00:10		 Bir doğa mucizesi Dalyan
17 Eylül 2020 00:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Mengüceklerden bir miras... Divriği00:10 - 22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var00:03 - Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek00:01 - İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler23:46 - Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
23:41 - Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik unvanı verilecek23:37 - Kovid-19 ile ilgili bilinen 8 yanlış bilgi23:35 - 6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor23:32 - MHP, Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı23:15 - 'İstanbul başta olmak üzere, 7 ilde vaka artışı görülüyor'23:01 - Araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor
22:55 - 'Grip aşıları, bütün griplere karşı koruyucu değildir'22:52 - Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme22:49 - Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez22:48 - Fransız Bakan: Helal üründen rahatsız oluyorum22:45 - Merakından aldığı emniyet fotokapanı başına iş açtı
22:40 - 'TEOG' önerisiyle gündeme gelmişti...Ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, Polis Merkezleri Mukayyit Kursu düzenleyecek
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var
Mengüceklerden bir miras... Divriği
İşte ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler
22 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
merve aslan 1
suriye'ye bakliyat hibe etmemiz 3
fatih terim 1
Mehmet Akif Ersoya Mason göndermesi yapmak 2
nafaka 1
cevap veriyor gibi yapıp aslında bir şey söylememek 1
galatasaray'ın ayağa kalk koreografisi 2
iş yerinde yemek yemek 1
forsu kalmamak 1
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam