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İYİ Partinin 81 İl başkanı Özdağ'a suç duyurusunda bulunuyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır: İstanbul'un 39 ilçesi imza vererek ihraç istedi. 81 il başkanı imza veriyor ihraç istiyor. Genel İdare Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın
 21 Ekim 2020 15:35
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "İstanbul'un 39 ilçesi imza vererek ihraç istedi. 81 il başkanı imza veriyor ihraç istiyor. Genel İdare Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dikbayır, 81 il başkanlarının Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Dün 20 il başkanın genel merkeze gelerek Ümit Özdağ'ın ihracını istediklerini belirten Dikbayır, il başkanlarının çok çalıştıklarını ve Özdağ'ın emeklerine helal getirdiklerine yönelik şikayette bulunduklarını ifade etti. Dikbayır, "81 il başkanımız bir araya gelip toplu şekilde ihracını isteyecekler. İstanbul'da önce 39 ilçe başkanımız bu talepte bulundu. Taleplerini imza altına alarak 81 il başkanı da aynı şeyi yapacak." diye konuştu.

"İl başkanlarının böyle bir talepte bulunması durumunda genel başkan ne diyebilir?" sorusunu yönelten Dikbayır, "Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu içinde de ihraç talebi var. Bu durumdan hoşnutsuzlar. Bu konu oylamaya sunulursa ben net bir şekilde Ümit Özdağ'ın ihracından yana oy kullanırım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Böyle bir açıklama beklemiyordum. İstanbul'un 39 ilçesi imza vererek ihraç istedi. 81 il başkanı imza veriyor, ihraç istiyor. Genel İdare Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise İYİ Parti olarak memleketin yükünü çekmeye çalıştıklarını vurgulayarak, Özdağ'ın elinde varsa bir belgenin mahkemeye ve kamuoyuna açıklamasını istedi.

Özdağ'ın disiplinli davranmadığını ve disipline sevk edilmesi durumunda nasıl bir sonuç çıkacağını bilmediğini belirten Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit Özdağ disiplinsiz bir davranış ortaya koymuştur. İddia sahibinin iddiasını ispatlaması gerekir. Ümit Özdağ'ın, elindeki bilgileri bekleterek bundan siyasi sonuç beklemesi FETÖ'cülüktür. Özdağ, FETÖ'cülerle aynı stratejiyi izliyor. Nasıl ki 17-15 Aralık olayında bir siyasi sonuç elde edilmek istendiyse aynı şekilde Özdağ da siyasi sonuç doğurmaya çalışıyor. Yol ve yolculuk arkadaşlığının bir hukuka ihtiyacı var. Bu hukuka helal getirecek açıklamalardan erken haberdar olmamız iyi oldu."

Partilerinde herhangi bir FETÖ'cünün olması durumunda ilk itiraz ve kavga edecek kişinin kendisi olduğunun altını çizen Ağıralioğlu şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, Burhan Kavuncu'ya ilişkin devletin ilgili birimlerinden bilgi aldı. Burhan Kavuncu kesinlikle FETÖ'cü değildir. Partimizde her hangi biri FETÖ'cü olsa ilk önce ben karşı duracağım. Parti içerisinde her türlü itirazı ve kavgayı veririm. Özdağ, FETÖ'cülerin enstrümanlarını kullanıyor. 'FETÖ hassasiyeti taşıyorum' diye onlarla ayn şeyi yapmak Ümit Özdağ'ın en büyük problemidir. Bir mücadele düşmana benzediğiniz zaman kaybedilir, yenildiğinde değil. Ümit Özdağ, FETÖ'cülerle mücadele etmek istiyorsa önce FETÖ'cüler gibi davranmaktan vazgeçsin."
Anadolu Ajansı
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