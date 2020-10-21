Sahte hakim savcılar FETÖ bahanesiyle dolandırdı
|21 Ekim 2020 15:47
|+Aa- Yazdır
Başkent'te kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtarak "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" bahanesiyle 4 kişiyi dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtarak, "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" bahanesiyle 4 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şebekeyi bir ay süresince teknik ve fiziki takibe alan polis, İsmail D., Haydar Ü. ile Abdullah C.'nin mağdurların yaklaşık 800 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin saklandıkları oteli tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kaçma hazırlığında olan zanlılar yakalandı. Zanlıların kaldığı otel odasında mağdurlara ait 300 bin lira bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İsmail D. ve Abdullah C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Haydar Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avukatı kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı
21 Ekim 2020 16:34
|Testi pozitif olan kişi, dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
21 Ekim 2020 15:59
|Yeni doğan bebeğini Bolu'da çöpe attı, İstanbul'da yakalandı
21 Ekim 2020 15:10
|İzmir'de belediye otobüsü evlere çarptı: 6 yaralı
21 Ekim 2020 14:59
|Kavgayı ayırmaya çalışan İKM silahla yaralandı
21 Ekim 2020 14:29
|Valilikte polisin biber gazı patladı, soruşturma başlatıldı
21 Ekim 2020 14:10
|3 yıldır eve gelmeyen ablasını sokak ortasında öldürdü
21 Ekim 2020 14:04
|Adnan Oktar'ın iki evinden çıktı: Değeri 10 milyon dolar
21 Ekim 2020 13:57
|Morgda cenaze beklerken külçe altınları çalındı
21 Ekim 2020 11:53
|'Gençlik aşısı' adı altında cildine işlem yapılan genç kadından suç duyurusu
21 Ekim 2020 11:47