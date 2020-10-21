Sahte hakim savcılar FETÖ bahanesiyle dolandırdı

Başkent'te kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtarak "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" bahanesiyle 4 kişiyi dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "hakim ve savcı" olarak tanıtarak, "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak" bahanesiyle 4 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şebekeyi bir ay süresince teknik ve fiziki takibe alan polis, İsmail D., Haydar Ü. ile Abdullah C.'nin mağdurların yaklaşık 800 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin saklandıkları oteli tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kaçma hazırlığında olan zanlılar yakalandı. Zanlıların kaldığı otel odasında mağdurlara ait 300 bin lira bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İsmail D. ve Abdullah C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Haydar Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.