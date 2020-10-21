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Testi pozitif olan kişi, dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı

Kastamonu'da, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olmasına rağmen dayısına ait Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yolculuk yapan kişi yakalandı
 21 Ekim 2020 15:59
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Kastamonu'da, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olmasına rağmen dayısına ait Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yolculuk yapan kişi yakalandı.

Trabzon'dan Kastamonu'ya giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bük köyü Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında durduruldu.

Otobüste bulunan yolcuların HES kodları ve kimlik bilgilerinin kontrolü sırasında, 20 numaralı koltukta, Bahtiyar P. isimli kişinin yerine Gürkan A. (24) isimli şahsın oturduğu fark edildi.

Gürkan A'nın kimlik sorgusunda, Kovid-19 pozitif vaka olduğu ve dayısı Bahtiyar P'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu'ya gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Gürkan A'ya 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürkan A. ile otobüs şoförü ve 23 yolcu, evlerinde ve Şeyh Şaban-ı Veli öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Otobüs firması hakkında da idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

Anadolu Ajansı
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