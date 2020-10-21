1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.
 21 Ekim 2020 16:06
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
21 Ekim 2020 16:30		 Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı
21 Ekim 2020 13:16
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
21 Ekim 2020 12:19		 'Mesleki eğitim kurslarından yararlananların sayısı 28 bini geçti'
21 Ekim 2020 11:35
Eski başbakan ve bakanların mezar taşları yenileniyor
21 Ekim 2020 11:31		 Kovid-19 yoğun bakımdaki çalışma şartlarını da değiştirdi
21 Ekim 2020 11:14
TOKİ: O araziyi Antalya BB konut alanına çevirdi
21 Ekim 2020 11:02		 Bakanlığa en çok sorulan virüs soruları
21 Ekim 2020 10:26
Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı
21 Ekim 2020 10:22		 Madencilik işlemleri 5 günden 1 saate düştü
21 Ekim 2020 07:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:41 - FETÖ sanığı eski öğretmen hapis cezası verilip tahliye edildi16:34 - Avukatı kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı16:30 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi16:25 - Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı16:24 - 17 yıldır boşanamayan kişiye AYM'den ihlal kararı16:20 - Özel şirketlerde demir yolunda yolcu taşıyabilecek
16:11 - Komisyonda bütçe geç teslim edildi tartışması16:06 - Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması15:59 - Testi pozitif olan kişi, dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı15:54 - Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum15:47 - Sahte hakim savcılar FETÖ bahanesiyle dolandırdı15:35 - İYİ Partinin 81 İl başkanı Özdağ'a suç duyurusunda bulunuyor
15:28 - FETÖ sanığı iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası15:26 - 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı15:16 - 101 yaşındaki 'Fatma nine' 5 günde koronayı yendi15:10 - Yeni doğan bebeğini Bolu'da çöpe attı, İstanbul'da yakalandı14:59 - İzmir'de belediye otobüsü evlere çarptı: 6 yaralı
14:52 - Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'ın düşüşü devam ediyor. İşte sebebi
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları iller arasında da yapılabilmelidir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 2
kendime not 1
günlük hasta sayısının 2000'i geçmesi 2
biz 1
gamze özçelik 2
Dolu sinema salonlarında boş bir koltuk aramak 1
gaflet 2
25.10.2020 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
kalp 1
ahlak 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam