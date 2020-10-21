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Komisyonda bütçe geç teslim edildi tartışması

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: Anayasa'da yazılı bu teslimat konusu, hassas olunması gereken bir konudur. Gece gelinmiş, birileri tarafından teslimat yapılmış. Kim geldi, kim aldı? Bu önemli bir konu, devlet hassasiyeti gösterilmesi gerekir. Kimseye haber vermeden, gizli bir şekilde bu işlem yapıldıysa doğru değildir
 21 Ekim 2020 16:11
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Komisyonda bütçe geç teslim edildi tartışması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM'ye geç gönderildiği eleştirilerine ilişkin, "Bütçe her zaman olduğu gibi yine süresi içerisinde teslim edilmiştir. 17 Ekim akşamı saat 21.54'te ekleriyle birlikte teslim edilmiştir. Sonraki süreç Meclisimizin kendi içerisindeki süreçtir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri öncesince parti temsilcileri tarafından usul tartışması yapıldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçenin, TBMM'nin en önemli görevlerinden birisi olduğunu belirtti. Bütçenin en geç 17 Ekim gecesine kadar TBMM'ye teslim edilmesini öngören Anayasa hükmü bulunduğunu dile getiren Kuşoğlu, o gün takip etmesine rağmen bütçenin Meclis'e sunulmadığını ancak bu yönde bir kaydın bulunduğunu ifade etti.

Kuşoğlu, "Anayasa'da yazılı bu teslimat konusu, hassas olunması gereken bir konudur. Gece gelinmiş, birileri tarafından teslimat yapılmış. Kim geldi, kim aldı? Bu önemli bir konu, devlet hassasiyeti gösterilmesi gerekir. Kimseye haber vermeden, gizli bir şekilde bu işlem yapıldıysa doğru değildir." diye konuştu.

Bütçenin ekleriyle sunulması gerektiğini söyleyen Kuşoğlu, eklerin milletvekillerine 4 gün sonra gönderildiğini ifade etti.

Kuşoğlu, bütçenin, Meclis'e sunulmadan önce detaylarıyla kamuoyuna açıklanması yönünde bir gelenek bulunduğunu ancak bu sene böyle bir bilgilendirmenin yapılmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bütçeyle ilgili açıklamayı biz pazar sabahı 08.00 gibi Anadolu Ajansı'ndan öğrenebildik. Bütçenin sunulduğunu ve çok az bir bilgiyi... Hiçbir şekilde ne Cumhurbaşkanlığından ne de Maliye Bakanlığından bununla ilgili bir açıklama yapılmadı, kamuoyuna bu konuyla ilgili bilgi verilmedi. Türkiye Cumhuriyeti, geleneği olan köklü bir devlettir ve bu da bir gelenektir. Bu, ihmal edilmemesi gereken bir konuydu. Bütçenin sahibi yoktur desem yeridir. Bu sefer bütçe sahipsiz kaldı, bir basın açıklamasıyla dahi hiç kimse duyurmadı."

CHP'li Kuşoğlu, bütçe görüşmeleri sırasında başka kanun tekliflerinin komisyon gündemine alınmasını da eleştirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise komisyondaki bütçe görüşmelerinde hangi partinin neyi savunduğunun kamuoyunca bilinmesi ve bunun için de toplantıların canlı yayınla topluma aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Katırcıoğlu, görüşmelerde sivil toplum temsilcilerinin de bulunması gerektiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, 2021 yılı bütçesinin TBMM'ye, 17 Ekim Cumartesi gecesi 21.54'te sunulduğunu, hafta sonu olması nedeniyle de 19 Ekim'de komisyona havale edildiğini bildirdi.

Bütçe görüşmeleri esnasında başka kanun teklifinin komisyonda görüşülmemesi önerisini de değerlendiren Elvan, "Buna mümkün olduğunca riayet ettik. Parti grup sözcüleriyle de bunu paylaştık. Bütçeyle ilgili sunuştan sonra bir haftalık bir ara veriyoruz. Yarın ve cuma günü bir kanun teklifini görüşeceğiz ama bakanlıkların bütçe görüşmelerine baktığımızda 7 günlük bir ara vermiş oluyoruz." dedi.

Elvan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bugüne kadar hiçbir bütçe görüşmesine katılmadığını söyledi.

Görüşmelerin canlı yayınla aktarılabilmesi konusunda talepler bulunduğunu ifade eden Elvan, "Bununla ilgili Meclis Başkanlığımızın ilgili birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdik ve ilgili birimler bunun mümkün olamayacağını bizlere ifade ettiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunuş konuşmasına geçmeden önce eleştirilere yanıt verdi. Oktay, "Bütçe her zaman olduğu gibi yine süresi içerisinde teslim edilmiştir. 17 Ekim akşamı saat 21.54'te ekleriyle birlikte teslim edilmiştir. Sonraki süreç Meclisimizin kendi içerisindeki süreçtir. Bütçenin sahibinin olmadığıyla ilgili bir ifade kullanıldı. Bütçenin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi kendisidir." dedi.
Anadolu Ajansı
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