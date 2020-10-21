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Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı

'İki Bekar' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere Aydın'a gelen oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile aynı karede yer alan muhtar Ünal Aktaş'ın, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
 21 Ekim 2020 16:25
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Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program için Aydın'a gelen oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile aynı karelerde yer alan Aydınlı muhtar Ünal Aktaş'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması tedirginliğe neden oldu.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları ile yeni bir görünüme bürünen Aydın Boysan Sokağı'nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Efeler Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 'İki Bekar' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a açılış töreninde eşlik etti.

Muhtar Ünal Aktaş, sokağın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Atay'a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılarla birlikte kesti.

Başkan Atay, oyuncular Kınay ve Dereoğlu ile temasta bulunarak aynı karede fotoğraf çektiren Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş'ın, açılışın ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bu durum, hemen tedavi altına alınan muhtar Aktaş ile birlikte açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarda paniğe neden oldu.
İhlas Haber Ajansı
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