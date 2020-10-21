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Avukatı kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ferdi Ö., genç avukatın boşanma davasına baktığı kadının eşi çıktı
 21 Ekim 2020 16:34
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Avukatı kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ferdi Ö., genç avukatın boşanma davasına baktığı kadının eşi çıktı. Saldırıda peruk taktığı tespit edilen Ferdi Ö.'nün daha önce dava kapsamında banka hesapları ile üzerine kayıtlı gayrimenkullere tedbir koyulması nedeniyle avukat Tuzcu'yu tehdit ettiği öğrenildi.

Saldırı olayı, 15 Ekim günü saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat, hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, dün akşam saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ferdi Ö.'yü gözaltına alındı. Ferdi Ö.'nün avukat Tuzcu'nun boşanma davasına baktığı müvekkilinin eşi olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Ö.'nün, yaklaşık 2 ay önce, dava kapsamında banka hesapları ile üzerine kayıtlı gayrimenkullere tedbir koyulması üzerine avukat Tuzcu'yu "Bunun hesabı sorulacak" diyerek, tehdit ettiği belirtildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Ferdi Ö.'nün aracının olay günü, saldırının gerçekleştiği evin yakınında görüldüğünü saptandı. Ferdi Ö. sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA
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