FETÖ sanığı eski öğretmen hapis cezası verilip tahliye edildi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|21 Ekim 2020 16:41
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emin K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (segbis) aracılığıyla bağlandı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Emin K'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
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