Bilim Kurulu üyesi koronavirüsü yendi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, koronavirüse yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.
|21 Ekim 2020 16:45
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüse yakalandı. Hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel'in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu.
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