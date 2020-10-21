1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsü yendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, koronavirüse yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.
 21 Ekim 2020 16:45
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu üyesi koronavirüsü yendi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüse yakalandı. Hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel'in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'nin yeni dış hatlar eklediği uçuş planı belli oldu
21 Ekim 2020 16:45		 Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın korona testi pozitif çıktı
21 Ekim 2020 16:25
Özel şirketlerde demir yolunda yolcu taşıyabilecek
21 Ekim 2020 16:20		 101 yaşındaki 'Fatma nine' 5 günde koronayı yendi
21 Ekim 2020 15:16
Okul çevresinde endişelendiren görüntü
21 Ekim 2020 14:23		 İsrafı önlemek için 'Söz Veriyorum' kampanyası başladı
21 Ekim 2020 14:23
Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu
21 Ekim 2020 14:19		 İlk grip aşıları geldi! Yeni sistem nasıl işleyecek?
21 Ekim 2020 13:31
Online eğitimde kulaklıklara dikkat
21 Ekim 2020 13:04		 Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
21 Ekim 2020 12:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - Personelini pandemi kurallarına uygun çalıştırmayan hastaneye soruşturma18:07 - SDÜ profesörü koronavirüsten hayatını kaybetti18:01 - Can Dündar'ın, mal varlığına el konulması kararına itirazı reddedildi17:52 - Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası17:43 - Altı ilden yeni karantina haberleri geldi17:37 - Ordusu tutunamayan Paşinyan, vatandaşları cepheye çağırdı
17:35 - Avukatı kör eden peruklu saldırgan tutuklandı17:31 - Çeyrek altın 787 TL oldu17:28 - Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı17:18 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı17:09 - Bütçe görüşmeleri başladı... Fuat Oktay verileri paylaştı17:05 - İyi Parti iyice karıştı... Vekilden, Ümit Özdağ'a suç duyurusuna tepki
16:54 - Boşanma davasına yarım saat kala eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı16:48 - İYİ Parti'nin 'atanamayan öğretmenler'e ilişkin önerisi TBMM'de kabul edilmedi16:46 - Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında reddi hakim talebi16:45 - THY'nin yeni dış hatlar eklediği uçuş planı belli oldu16:45 - Bilim Kurulu üyesi koronavirüsü yendi
16:41 - FETÖ sanığı eski öğretmen hapis cezası verilip tahliye edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gurbet 1
112 müdürüne kafa atan eczanı çalışanın serbest bırakılması 1
what dedin gulüm 1
Bilgisayar başında iş yapıyormuş gibi görünen çalışanlar 3
sadaka 3
galaksinin koruyucuları 1
delinin zoru 2
5 ve 9.sınıflarda da yüzyüze eğitime başlanması 2
kah 1
persler 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam