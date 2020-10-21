Ordusu tutunamayan Paşinyan, vatandaşları cepheye çağırdı
|21 Ekim 2020 17:37
|+Aa- Yazdır
İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında kayıpları artan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, vatandaşları "cephede savaşmaya" çağırdı.
Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırıları neticesinde Dağlık Karabağ'da başlayan ve Azerbaycan ordusunun çok sayıda yerleşim yerini işgalden kurtardığı sürece dair değerlendirmelerde bulundu.
Dağlık Karabağ konusunun, mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemeyeceğini iddia eden Paşinyan, "Uzun süre de diplomatik bir çözüm olmayacağının farkına varmalıyız." diye konuştu.
Ermenistan ordusunda yaşanan ağır kayıplar nedeniyle halkı "cepheye çağıran" Paşinyan, "Bu nedenle, diplomatik bir çözüme ulaşılana kadar tüm vatandaşların ellerinde silahla savaşması gerekiyor. Dağlık Karabağ'daki tüm iş insanlarının ve öğrencilerin Dağlık Karabağ'a dönerek ordu hizmetine girmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelere değinerek, "İlk gün de söylemiştik. Ağır kayıplar vereceğimiz cepheleri tutmaya çalışmayacağız. Savaşlarda bazen geri çekilmeler olur. Çekilme bir manevra da olabilir. " ifadelerini kullandı.
Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Ermenistan'ın işgali sonlandırması konusunda 4 kez çağrıda bulunmuştu.
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 şehir ile 100'den fazla yerleşim yerini kurtardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kadınlarda koronavirün etkileri daha uzun sürebilir
21 Ekim 2020 13:35
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 52 bini aştı
21 Ekim 2020 10:32
|Çin'den 'aşı' açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 19:56
|Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı
20 Ekim 2020 17:59
|Çin'den aşı açıklaması: Hiçbir yan etkisi yok
20 Ekim 2020 15:48
|Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
20 Ekim 2020 14:47
|Yunanistan S-300'ü teste hazırlanıyor
20 Ekim 2020 13:50
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 657 bini aştı
20 Ekim 2020 09:59
|'Koronavirüs açlık riskini artırdı'
20 Ekim 2020 08:00
|DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
19 Ekim 2020 19:57