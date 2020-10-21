SDÜ profesörü koronavirüsten hayatını kaybetti
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Efe koronavirüsten hayatını kaybetti
|21 Ekim 2020 18:07
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Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Efe'nin koronavirüsten hayıtını kaybettiğini duyurdu.
Üniversite tarafından yayınlanan duyuru;
Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Efe'nin vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü duyduğumuz merhuma, Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Merhumun cenazesi, 22 Ekim Perşembe günü(yarın) saat 14.30'da Üniversitemiz Doğu Yerleşkesi II. Kılıçarslan Camisinde kılınacak cenaze namazını müteakip Hanife Sultan Mezarlığına defnedilecektir.
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