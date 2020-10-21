Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albaya hapis cezası
|21 Ekim 2020 18:21
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Gaziantep Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesince, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle hakkında verilen müebbet hapis cezası bozulan ve yeniden yargılanan dönemin Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan'a 15 yıl hapis cezası verildi.
4'üncü Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanık Özkan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) bağlandı.
Özkan hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişiminin karşısında durduğunu, herhangi bir terör örgütüyle de bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Savcı ise önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Şamil Türk Özkan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmekten" 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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