1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözcü İbrahim Kalın: Kimin savaş istediği bellidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir
 21 Ekim 2020 18:35
+Aa- Yazdır
Sözcü İbrahim Kalın: Kimin savaş istediği bellidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
21 Ekim 2020 19:43		 TBMM'ye 25 yeni yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
21 Ekim 2020 18:49
İyi Parti iyice karıştı... Vekilden, Ümit Özdağ'a suç duyurusuna tepki
21 Ekim 2020 17:05		 İYİ Parti'nin 'atanamayan öğretmenler'e ilişkin önerisi TBMM'de kabul edilmedi
21 Ekim 2020 16:48
Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum
21 Ekim 2020 15:54		 İYİ Partinin 81 İl başkanı Özdağ'a suç duyurusunda bulunuyor
21 Ekim 2020 15:35
TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması yeniden başlıyor
21 Ekim 2020 13:54		 Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü dediği il başkanından suç duyurusu
21 Ekim 2020 13:21
Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı
21 Ekim 2020 12:24		 Bakan Selçuk'tan kahvaltı uyarısı
21 Ekim 2020 10:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - 'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı19:35 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı19:32 - Azerbaycan ordusu 21 köyü daha işgalden kurtardı19:27 - Yarım asırdır pul biriktiriyor19:25 - NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz19:18 - Temizlik işçisi, yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
19:15 - 'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'19:12 - Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı19:09 - TFF, beİN Sports'a ihtarname gönderdi19:06 - Prof. Dr. Gürüz: Aşının martta hazır olacağına inanıyorum18:57 - Şarkıcı Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cepheye gitti18:49 - TBMM'ye 25 yeni yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
18:42 - Kimlik ve plakalar 'Devriye' ile sorgulanacak18:35 - Sözcü İbrahim Kalın: Kimin savaş istediği bellidir18:32 - Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu18:30 - Borsa, 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi18:25 - Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı
18:21 - Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albaya hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fahrettin koca 2
fiyat biçmek 1
20.10.2020 internet kesintisi 2
iflas 1
Dolu sinema salonlarında boş bir koltuk aramak 1
doluysa binmeyin 2
Rus taşı 1
kişi 3
kösnül 1
kendime not 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam