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Kimlik ve plakalar 'Devriye' ile sorgulanacak

Jandarma Genel Komutanlığı Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca, kişi ve plaka sorgulama ile kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılmak üzere mobil uygulama "Devriye" geliştirildi
 21 Ekim 2020 18:42
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Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen mobil uygulama "Devriye" sayesinde kişi ve araç sorgulama ile kimlik doğrulama işlemleri sosyal mesafe korunarak daha kolay ve hızlı yapılıyor.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda mobil uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı.

Buna göre, Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama, kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunanların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olup da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.

"Devriye", sahte kimlikleri de kısa sürede tespit edebiliyor.

Yeni çipli kimlik kartlarının arka yüzünde bulunan MRZ alanının, uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın kamerasına okutulmasıyla karttaki bilgiler alınarak sistem üzerinden karşılaştırılıyor. Bu işlemle bilgilerinde uyuşmazlık tespit edilen kimlikler incelemeye alınıyor.

Uygulamayla pandemi sürecinde vatandaşlarla sosyal mesafe korunarak hızlı şekilde sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bekleme süresinin azaltılması hedefleniyor.

Bazı illerde kullanılmaya başlanan uygulamanın, yakında ülke genelinde kullanılmaya başlanması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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