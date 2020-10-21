1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'ye 25 yeni yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

HDP'li 11 milletvekiline ait 25 dokunulmazlığın kaldırılması dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu
 21 Ekim 2020 18:49
+Aa- Yazdır
TBMM'ye 25 yeni yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

HDP'li 11 milletvekiline ait 25 dokunulmazlığın kaldırılması dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şunlar:

HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık.

Gelen dosyalar arasında Salihe Aydeniz ile Dersim Dağ'ın 5'er, Berdan Öztürk ile Semra Güzel'in 3'er, Muazzez Orhan Işık ve Remziye Tosun'un 2'şer, Ömer Öcalan, Nuran İmir, Ayşe Sürücü, Feleknas Uca ve Mahmut Toğrul'un 1'er dosyası bulunuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
21 Ekim 2020 19:43		 Sözcü İbrahim Kalın: Kimin savaş istediği bellidir
21 Ekim 2020 18:35
İyi Parti iyice karıştı... Vekilden, Ümit Özdağ'a suç duyurusuna tepki
21 Ekim 2020 17:05		 İYİ Parti'nin 'atanamayan öğretmenler'e ilişkin önerisi TBMM'de kabul edilmedi
21 Ekim 2020 16:48
Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum
21 Ekim 2020 15:54		 İYİ Partinin 81 İl başkanı Özdağ'a suç duyurusunda bulunuyor
21 Ekim 2020 15:35
TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması yeniden başlıyor
21 Ekim 2020 13:54		 Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü dediği il başkanından suç duyurusu
21 Ekim 2020 13:21
Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı
21 Ekim 2020 12:24		 Bakan Selçuk'tan kahvaltı uyarısı
21 Ekim 2020 10:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:43 - 'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı19:35 - Ünlü Şarkıcı koronavirüse yakalandı19:32 - Azerbaycan ordusu 21 köyü daha işgalden kurtardı19:27 - Yarım asırdır pul biriktiriyor19:25 - NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz19:18 - Temizlik işçisi, yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
19:15 - 'Koronavirüse karşı ellerle ağız ve burna dokunulmamalı'19:12 - Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı19:09 - TFF, beİN Sports'a ihtarname gönderdi19:06 - Prof. Dr. Gürüz: Aşının martta hazır olacağına inanıyorum18:57 - Şarkıcı Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cepheye gitti18:49 - TBMM'ye 25 yeni yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
18:42 - Kimlik ve plakalar 'Devriye' ile sorgulanacak18:35 - Sözcü İbrahim Kalın: Kimin savaş istediği bellidir18:32 - Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu18:30 - Borsa, 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi18:25 - Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı
18:21 - Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albaya hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası yalanlandı
Dolar bugün de günü düşüşle tamamladı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ford ve Volkswagen kararını verdi! İşte fabrikanın kurulacağı şehir
İşte AYM'nin Engin Yıldırım kararı
Cem Yılmaz'dan, Bakan Koca'ya çağrı: Ücret almadan görev alabilirim
KHK'lı avukat için dikkat çeken karar
Şehit Danıştay Başkanının oğlu casusluktan tutuklandı
Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
Gümüşhane Üniversitesi'nden kişiye özel akademik ilan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyilik 2
parliament sinema klübü 1
re re ra ra 1
iş yerinde yemek yemek 1
ak parti gençlik kolları'nın sen kimsin videosu 2
gattın garıştırdın 2
fondip yapmak 3
vicdan 1
pamuk 1
lahmacun 1
SON İLANLAR
Kızılören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alacak
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alacak
Çorlu Özel Eğitim Kom. İşçi Alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alacak
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
TKİ Çan Linyitleri Engelli İşçi Alacak
Berlin Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam