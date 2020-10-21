Şarkıcı Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cepheye gitti
Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti
|21 Ekim 2020 18:57
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Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.
Azerbaycan'da yaptığı programlarla Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor. Hidayetgizi, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine cepheye savaşın yaşandığı yere gitmeyi tercih etti. Şarkıcı Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak, eşinin ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu duyurdu.
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