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TFF, beİN Sports'a ihtarname gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Noter ile dün beİN Sports'a ihtarname gönderdik. beİN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."
 21 Ekim 2020 19:09
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TFF, beİN Sports'a ihtarname gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Noter ile dün beİN Sports'a ihtarname gönderdik. beİN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."

"TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz."
İhlas Haber Ajansı
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